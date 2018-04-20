МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK

Spirit, российский поставщик коммуникационных программных продуктов, сообщила, что МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной платформы VideoMost SDK.

Приложение позволяет получать удаленные консультации с врачами «Медси» по видеосвязи и в чате, находясь в любой точке мира, вызывать врача на дом, записываться на очные приемы в клиники «Медси», хранить медицинские данные в смартфоне в защищенном режиме. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах «Медси», история обращений за консультациями онлайн и офлайн, назначения врача и результаты анализов. Для защиты канала связи VPN используется шифрование ГОСТ, для защиты данных используется система ИБ оттестированная по требованиям ФСТЭК. К телемедицинской программе МТС и «Медси» уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие.

«Сегодня мы представляем телемедицинскую платформу, которая станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения» – сказал президент МТС Алексей Корня.

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу клиентов, в том числе в регионах, небольших городах и поселках» – отметила президент «Медси» Елена Брусилова.

По результатам исследования МТС и ВШЭ за 2017 г. 97,5% жителей России хотят получать телемедицинские услуги, при этом 80% – удаленные консультации с врачом.

77% россиян готовы платить за телемедицину, но меньше, чем за очный прием.

Те же 77% тестирующих пользователей SmartMed высказались за включение телемедицины в программу ДМС.

МТС в 2017 г. по результатам жесткого отбора на поставку программного продукта (SDK) для мобильных и веб-видеоконференций для телемедицинского сервиса выбрало отечественный ВКС-продукт VideoMost от российской компании Spirit.

После чего почти год проводилось тестирование, пилотные проекты, а сегодня, наконец, был объявлен официальный старт сервиса.

Приложение SmartMed на платформе VideoMost доступно как в App Store, так и Google Play. Стоимость онлайн-консультации в приложении составляет 550 руб. Пока, в течение месяца, до 19 мая, все дистанционные консультации через SmartMed бесплатны.