Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка

Развитие «умных городов» и интернета вещей открывают новые возможности роста выручки операторов связи, сферами для их развития могут стать разработка программного обеспечения, услуги системной интеграции, создание платформ.

С ростом количества смартфонов беспроводной широкополосный интернет в России становится все более востребованным. Об этом говорится в новом исследовании компании EY «Беспроводной широкополосный интернет для цифровой экономики», в котором эксперты EY представили анализ текущего состояния рынка.

Говоря об основных драйверах развития широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России, эксперты выделили такие факторы, как расширение покрытия современными высокоскоростными сетями, наличие и доступность смартфонов, привлекательные ценовые тарифные предложения, повышение уровня знаний пользователей и доступность контента.

По мере роста потребления интернет-трафика растет нагрузка на сеть и капитальные затраты, и операторам связи приходится придумывать новые методы монетизации. Чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения клиентов, они создают новые пакетные предложения и конструкторы тарифов, тестируют рекламные модели монетизации пользовательских данных и уходят от тарифов с оплатой просто за подключение.

С мобильным интернетом конкурирует Wi-Fi – по уровню его доступности и удобства Москва занимает одно из первых мест в мире. В рамках исследования эксперты выяснили, что во время поездок на городском общественном транспорте москвичи пользуются Wi-Fi в два раза чаще, чем жители Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и Гонконга – 46% респондентов из Москвы назвали Wi-Fi основным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком», количество интернет-сессий в московском метро по итогам 2017 г. превысило 1,2 млрд (рост на 32% по сравнению с 2016 г). Ежедневно к сети в метро подключаются более 1,1 млн уникальных пользователей, а общее число зарегистрированных устройств составляет 20 млн.

Среди респондентов, которые выходили в интернет через Wi-Fi, пользователи чаще применяют устройства с альтернативной возможностью использования сетей 3G/LTE. Это объясняется тем, что они привыкли к бесплатному и доступному Wi-Fi в городе.

Согласно данным исследования, москвичи значительно чаще, чем жители других городов, пользовались Wi-Fi и в ресторанах, и во время путешествий. Публичные сети Wi-Fi в Москве оказались не только более популярны, чем в других городах проведения опроса, но и оказались самыми удобными и надежными. При подключении к Wi-Fi в транспорте и в пунктах общественного питания москвичи по сравнению с другими городами гораздо реже сталкиваются со сложностями подключения к Wi-Fi.

Антон Устименко, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиасектора, индустрии развлечений и отрасли связи в СНГ, отметил: «Для успеха такого бизнеса важен масштаб, и поэтому у московского Wi-Fi есть потенциал. Рекламная модель позволяет успешно его монетизировать, хотя и несет в себе определенные риски и может создавать некоторое неудобство для пользователей, связанное с необходимостью регистрации и ввода номера телефона. Изучение предпочтений пользователей позволит оптимизировать сочетание рекламы и правильно структурированной платной модели доступа».

В целом, по мнению экспертов, в Москве сложилась ситуация, когда покрытие мобильным и фиксированным ШПД достигло высокого уровня и по ряду параметров опережает многие мировые столицы. Однако профиль использования контента говорит о том, что существует потенциал развития в сторону платных подписок и более «тяжелого» по трафику контента.

Эксперты считают, что у Wi-Fi есть перспективы для применения в новых бизнес-моделях цифровой экономики, например, в «умных городах», для продажи платных подписок, эффективного таргетирования рекламы. Говоря о возможных способах компенсировать затраты на создание сети Wi-Fi для городской администрации и операторов связи, эксперты называют несколько решений. Во-первых, значительная часть расходов может быть возмещена за счет продажи рекламы: для этого в городе должна работать сеть, включающая не менее 250 точек доступа в местах с большим количеством людей. По оценке «Максимателеком», для крупных городов, таких как Москва, это должна быть разветвленная сеть, обслуживающая не менее 200 тыс. подключений в день.

Маленькие города могут сотрудничать с агрегатором, чтобы сформировать «критическую массу», необходимую для работы рекламной модели. Во-вторых, покрытие затрат возможно за счет продажи дополнительных платных услуг, к примеру, когда за небольшую ежедневную или ежемесячную плату оператор может предложить пользователям более высокую скорость соединения или отсутствие рекламы.

Наконец, возместить затраты поможет перенаправление трафика в сети Wi-Fi и совместное использование инфраструктуры с операторами мобильной связи в местах большого скопления абонентов, таких как аэропорты или крупные спортивные объекты. Операторы связи могут предложить своим клиентам надежный роуминг в сети Wi-Fi благодаря сотрудничеству с компаниями-агрегаторами.

Антон Устименко отметил: «Для успешной монетизации Wi-Fi только продажи рекламы уже недостаточно. Сейчас операторам требуется сбалансированный подход, который предлагал бы корпоративным клиентам и конечным пользователям набор востребованных сервисов. Среди таких сервисов — маркетинговая аналитика (в том числе с использованием данных о местоположении пользователя), сбор больших данных, перенаправление мобильного трафика в местах большого скопления населения и другие». По данным исследования, в течение следующих пяти лет к сети будут подключены миллиарды новых IoT-устройств, которые будут использовать Wi-Fi и/или сотовую сеть для передачи данных. Это станет хорошей возможностью для операторов связи увеличить трафик и нарастить абонентскую базу. Тем не менее, по сравнению с 3G/4G сетями, Wi-Fi имеет ряд преимуществ для подключения некоторых IoT устройств (назначение которых не является критичным, например, датчики «умного дома»), так как обеспечивает значительный объем передачи данных при сравнительно низкой стоимости. Пока идет работа над внедрением поколения 5G, запуск которого ожидается в 2020 г., многие задачи в сфере IoT по-прежнему будут решать как 3G/LTE, так и Wi-Fi.

Возможность пользоваться бесплатным интернетом во время зарубежной поездки также является важным фактором для путешественников: чем больше в городе общественных точек доступа к Wi-Fi и чем стабильнее и быстрее соединение, тем более привлекательно это место для туристов. Для Москвы, в которой летом пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, это станет прекрасной возможностью продемонстрировать гостям и жителям столицы качество своей цифровой инфраструктуры и ее готовность к крупным событиям.