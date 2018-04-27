LWCOM создала сетевую инфраструктуру новой площадки ЦОД «Ленэнерго»

LWCOM сообщила о завершении работ по созданию сетевой инфраструктуры дополнительной площадки центра обработки данных «Ленэнерго».

«Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 г., в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках плановой деятельности по модернизации ИТ-инфраструктуры в «Ленэнерго» было принято решение о расширении и переносе части вычислительных мощностей на новую площадку. Согласно планам, введение в эксплуатацию нового участка ЦОД должно повысить эффективность использования ИТ-ресурсов, а также обеспечить принятые в организации показатели отказоустойчивости и высокой доступности сервисов ИТ.

Компания LWCOM выступила поставщиком оборудования и подрядчиком работ по проектированию и внедрению сетевой инфраструктуры нового участка ЦОД.

Особенностью данного проекта являются сжатые сроки, установленные заказчиком для решения задачи. Инженерами LWCOM в кратчайшие сроки был выполнен полный комплекс работ, включивший в себя: разработку дизайна решения, удовлетворяющего требованиям «Ленэнерго» и соответствующего рекомендациям вендора, а также согласованию дизайна с внутренними службами и сервисными организациями.

«Опыт реализации большого количества аналогичных проектов позволил нам оперативно выполнить работы по внедрению разработанных решений и безопасно осуществить интеграцию со смежными системами, провести комплекс интеграционных тестов и передать законченную систему в эксплуатацию заказчику», – сказал директор по проектам компании LWCOM, Виктор Слизун.