«Тинькофф Мобайл» представил безлимитные мессенджеры в роуминге

«Тинькофф Мобайл» объявил о запуске сервиса безлимитного доступа к мессенджерам в роуминге. Теперь абоненты «Тинькофф Мобайл» могут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM в роуминге.

Стоимость безлимитного общения за границей составляет от 49 руб. в день. Интернет в роуминге можно оплачивать по дням или единым пакетом за все время поездки. По возвращении в Россию все роуминговые пакеты отключаются самостоятельно и не требуют лишних настроек.

Во время путешествий Тинькофф Мобайл автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. По желанию абонент может всегда подключиться обратно и, например, проверить почту.

«Популярность мессенджеров на мобильных устройствах постоянно растет. Обмениваться новостями, видео и любимой музыкой в соцсетях – ежедневная потребность. Мы уверены, что безлимитное общение в мессенджерах будет востребовано нашими абонентами, где бы они ни находились. А привычка отключать интернет в роуминге навсегда останется в прошлом», — отметил Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.

Получить подробную информацию о роуминге Тинькофф Мобайла можно здесь.