«Мегафон» построил к ЧМ 2018 крупную базовую станцию на Урале

«Мегафон» установил на «Екатеринбург Арене» самую масштабную на Урале базовую станцию, мощность которой превышает девять типовых объектов сотовой связи. Одновременно выходить в интернет на высокой скорости смогут 13 тысяч человек – больше чем треть зрителей полностью заполненной площадки.

Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 3,5 тонны. По массе это сравнимо с четырьмя футбольными командами. Оно расположено по всему периметру чаши стадиона и в подтрибунных помещениях, чтобы обеспечивать стабильной связью каждый сектор и зрительское место.

«Качество связи тоже влияет на впечатление зрителей от матчей, и это будет особенно важно во время международных игр. Поэтому наша задача – удивить гостей и жителей города высокими скоростями. Базовая станция «Арена» поддерживает стандарт LTE-Advanced, который может разогнать мобильный интернет до 300 Мбит/с. Объект уже доказал, что справится с десятикратной нагрузкой и сохранит достойную скорость передачи данных», – отмечает директор по эксплуатации сети «Мегафона» на Урале Владимир Глухов.

На тестовом матче «Амкар» – «Урал» инженеры оператора провели замеры работы мобильных услуг в реальных условиях: на стадионе присутствовали более 20 тысяч человек, но мобильный интернет «летал» со скоростью 260 Мбит/с.

Сумма вложений «Мегафона» только в инфраструктуру центрального стадиона превышает 75 млн руб. Установленная indoor базовая станция останется на «Екатеринбург Арене» и после проведения главного турнира этого лета.

«Мегафон» также улучшил покрытие и качество предоставляемых услуг мобильной связи на трех тренировочных площадках – спорткомплексах «Калининец», «Ермак» и стадион «Уралмаш», отеле «Хаятт Ридженси», железнодорожном вокзале, автовокзале, аэропорту «Кольцово» и на туристических маршрутах.