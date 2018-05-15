Tele2 отчитался о росте операционной выручки на 18,7% по итогам I квартала 2018 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в I квартале 2018 г.

В I квартале 2018 г. при стабильном размере абонентской базы Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей: операционная выручка выросла на 18,7% в сравнении с I кварталом 2017 г.; показатель EBITDA увеличился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд рублей; показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2017 г.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3,7;

В I квартале 2018 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14,5% и составил 264 рубля; количество активных пользователей мобильного интернета в I квартале 2018 г. выросло на 33%; в I квартале 2018 г. Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчетного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Мы рады отметить, что результаты I квартала подтверждают продолжение трендов, заложенных в прошлом году, на качественный рост финансовых показателей компании. Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU».