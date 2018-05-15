 

Tele2 отчитался о росте операционной выручки на 18,7% по итогам I квартала 2018 года

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь
мобильная версия
, Текст: Дмитрий Степанов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в I квартале 2018 г.

В I квартале 2018 г. при стабильном размере абонентской базы Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей: операционная выручка выросла на 18,7% в сравнении с I кварталом 2017 г.; показатель EBITDA увеличился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд рублей; показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2017 г.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3,7;

В I квартале 2018 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14,5% и составил 264 рубля; количество активных пользователей мобильного интернета в I квартале 2018 г. выросло на 33%; в I квартале 2018 г. Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчетного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Мы рады отметить, что результаты I квартала подтверждают продолжение трендов, заложенных в прошлом году, на качественный рост финансовых показателей компании. Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU».

Почему бизнес должен заинтересоваться гиперконвергентной ИТ-инфраструктурой Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета Презентация революционной аналитической платформы Loginom