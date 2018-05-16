«Алмател» запустил сервис «Комната конференций» для В2В клиентов

«Алмател» предложил клиентам новый сервис «Комната конференций» для проведения важных встреч с клиентами, партнерами, контрагентами или сотрудниками.

Чтобы принять участие в телефонной конференции, больше не придется ждать поочередного подключения всех участников встречи. Достаточно позвонить на городской телефонный номер, специально выделенный для «Комнаты конференций», и мгновенно подключиться к обсуждению.

При желании для проведения конференции можно приобрести номер 8-800, звонки на такой номер будут бесплатными. Сервис гарантирует конфиденциальность. Для каждой комнаты существует пароль, участники оповещаются о присоединении и об отключении собеседников. Предусмотрена возможность записи разговора, что избавляет от необходимости делать стенограмму встречи. Управлять сервисом можно из личного кабинета пользователя Виртуальной АТС «Алмател». Дополнительного оборудования услуга не требует.

«Мы заботимся о своих пользователях и поэтому реализовали удобный и полезный сервис - «Комната конференций». Это один из многочисленных элементов Виртуальной АТС «Алмател», функционал которой решает все основные задачи бизнес-клиентов», - отметил генеральный директор компании Александр Гадалов.

«Алмател» – это группа компаний, которая объединила ведущих операторов связи в Москве, Московской, Тверской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Опыт работы объединенных операторов насчитывает больше 25 лет.

Под брендом Алмател работают компании «Цифра Один», «2КОМ», «Сетел», «ТДС+», «Телеконика», «Саратовская Цифровая Телефонная Сеть», «Южный телеком», «Гарастель», «Сортос Электроникс», «ИТ-Телеком».