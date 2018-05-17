Совет директоров «Ростелекома» утвердил список кандидатов в новый совет директоров
Совет директоров «Ростелекома» утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров компании на годовом общем собрании акционеров (ГОСА).
В список включены следующие кандидаты: Аганбегян Р.А.; Аузан А.А.; Дмитриев К.А.; Златопольский А.А.; Иванов С.Б.; Калугин С.Б.; Осеевский М.Э.; Полубояринов М.И.; Пчелинцев А.А.; Семенов В.В.; Яковицкий А.А.
По уставу «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов.
Совет директоров принял также решение утвердить список для голосования на ГОСА по выборам в ревизионную комиссию. В список включены следующие кандидаты: Беликов И.В.; Веремьянина В.Ф.; Дмитриев А.П.; Карпов И.И.; Краснов М.П.; Понькин А.С.; Чижикова А.В.
По уставу «Ростелекома» ревизионная комиссия компании состоит из 7 членов.