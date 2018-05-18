«Мегафон» протестировал юридического чат-бота LegalApe 2.8

«Мегафон» представил юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия робота, получившего название LegalApe 2.8, впервые протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире юридического баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.

Предметом спора между LegalApe 2.8 и гроссмейстером стала регистрация недвижимости на арендованной земле.

LegalApe 2.8 разработан на основе нейронных сетей с использованием массивов данных, включающих судебную практику, деловую переписку, научные работы и правовые позиции юристов. Используя информацию из нормативно-правовых актов и авторитетных источников, бот-юрист отвечает на вопросы, дает объяснения, участвует в прениях.

«30 лет назад состоялся знаменитый шахматный матч между Гарри Каспаровым и машиной. Тогда местом действия стала шахматная доска, сегодня – огромный пласт правовых вопросов средней сложности. Технологическая основа нашего бота - нейронная сеть и алгоритм принятия решения по вопросам права, разработанный юристами "Мегафона", – сказал Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам "Мегафона". – Мы тренируем нейронную сеть уже несколько месяцев. Система тренировалась даже сегодня в процессе спора с Романом Бевзенко. Уже завтра с помощью представленных технологий юристы смогут общаться с клиентами или выступать в суде на качественно другом уровне».