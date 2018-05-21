«Билайн» Бизнес запустил решения ESET в аренду

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о старте продаж антивирусных решений ESET по ежемесячной подписке. Сервис актуален для организаций любого масштаба – от микробизнеса до крупных компаний. Клиент может менять количество продуктов и подписок в соответствии с развитием бизнеса и изменениями ИТ-инфраструктуры, а возможность отключить услугу в любой момент поможет заказчикам оптимизировать расходы.

На базе облачного сервиса «Билайн» доступна подписка на наиболее востребованные решения ESET для всех типов бизнеса. Клиенты «Билайн» могут сами выбирать число защищаемых узлов, будь то сервера, персональные компьютеры и/или мобильные устройства с любой операционной системой, и оплачивать использование ежемесячно вместо более дорогого единовременного годового платежа. Подписка на продукты может быть оформлена через «Личный кабинет» Магазина приложений Билайн Бизнес.

В рамках программы доступно как специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети (ESET NOD32 Small Business Pack), так и комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз (ESET NOD32 Smart Security Business Edition). Такие решения могут защитить организации любого масштаба – микробизнес, малые, средние и крупные предприятия.

Как отметил Николай Мазур, директор по развитию нового бизнеса «Вымпелкома»: ««Билайн» стремится оптимизировать не только расходы, но сократить время от поиска до начала работы с необходимым продуктом для бизнес-клиентов, поэтому предлагает надежные решения от себя и партнеров в одной точке по оптимальной цене».

«Сотрудничество с "Билайн" позволит ускорить и упростить покупку наших продуктов для корпоративных пользователей, – отметил Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – Подписка актуальна как для действующих, так и для новых клиентов. Для корпоративных пользователей предусмотрен гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять число защищаемых устройств».

Оплата производится с помощью единого счета за услуги связи и облачные сервисы «Билайн». Сумма ежемесячного платежа зависит от количества рабочих станций, безопасность которых нужно обеспечить. Минимальная стоимость подписки на одно устройство составляет порядка 100 руб. и чем больше устройств подключено, тем ниже стоимость за одно подключение.