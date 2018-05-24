«Вымпелком» и Huawei заключили соглашение о развитии 5G

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и Huawei объявили о подписании соглашения в области пилотирования и интеграции технологических решений 4,5G / 5G и интернета вещей (IoT, Internet of Things).

«Вымпелком» и Huawei намерены разрабатывать и тестировать технологии 4,5G и 5G для развития телекоммуникационной инфраструктуры пятого поколения. В частности, партнеры протестируют решение Huawei Massive MIMO на коммерческой сети, позволяющей достигать гигабитных скоростей передачи данных в сетях LTE.

Соглашение предусматривает пилотный запуск технологии LTE License Assisted Access (LAA). В рамках партнерства будет проведено тестирование технологии объединения несущих (Carrier Aggregation) между сетями стандартов LTE TDD (Time Division Duplex) и FDD (Frequency Division Duplex). Кроме того, «Вымпелком» и Huawei проведут пилотно-коммерческий запуск технологии динамического переиспользования спектра (Cloud AIR), включая запуск технологии LTE в диапазонах 900 и 2100.

Также соглашение предполагает разработку пилотных решений Cloud RAN для тестирования и внедрения функций «тесного взаимодействия» базовых станций. Технология позволит значительно повысить эффективность использования частотного ресурса «Вымпелком» и улучшить пользовательский опыт абонентов в местах с высокой концентрацией трафика.

Одно из ключевых направлений партнерства – пилотное тестирование технологии Nb-IoT, которое также запланировано в 2018-2019 гг.

Согласно документу, партнеры будут прорабатывать возможность проведения совместного пилота сети поколения 5G с использованием нового радио интерфейса «New Radio», а также тестирование на ней новых продуктов и услуг для абонентов «Вымпелком».

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелком», отметил: «Технологии 5G подразумевают принципиально новую архитектуру сети по сравнению с предыдущими поколениями. Поэтому на данном этапе для нас важно протестировать и внедрить самые эффективные решения, которые позволят в будущем интегрировать в собственную инфраструктуру передовые технологии, цифровые платформы и востребованные для клиентов сервисы. Совместно с нашим партнером мы уже тестируем и внедряем в коммерческую эксплуатацию технологии, которые должны лечь в основу 5G. Кроме того, планируем пилоты прототипов услуг, которые можно будет предложить первым пользователям сетей пятого поколения».

Эйден У, генеральный директор компании Huawei в России, сказал: «Huawei уделяет особое внимание исследованиям и разработке 5G. Об этом свидетельствует и размер инвестиций в R&D – в 2018 году он составил 15% от общей выручки компании, что на 5% больше прошлого года. Стратегическое партнерство с «Вымпелком» приведет к совместной разработке и внедрению новых инновационных технологий, которые благоприятно повлияют на дальнейшее развитие 5G в России».

Партнерство с Huawei продолжит стратегию трансформации сетей «Вымпелком» и внедрения передовых телекоммуникационных технологий и инновационных сервисов в соответствии с цифровой стратегией оператора.

Совместные решения могут быть использованы Huawei в разработке собственных технологических продуктов.