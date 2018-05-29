«Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам

На Воронежском промышленном форуме «Ростелеком» представил «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля ИТ-инфраструктуры. Оно предназначено для использования на различных объектах, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в органах государственной власти и местного самоуправления. «СКИТ» – это современный отечественный инструмент по автоматизации процессов, связанных с эксплуатацией и развитием собственной ИТ-инфраструктуры. Комплекс, разработанный дочерней структурой «Ростелекома» – компанией «Глобус-Телеком», работает на космодроме «Восточный» и на подмосковном НПК «Конструкторское бюро машиностроения».

В «СКИТ» входят три базовых подсистемы: онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры, служба технической поддержки и инвентаризация. Решение обеспечивает непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры предприятия, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования, позволяет контролировать качество функционирования аппаратных средств, каналов связи и ПО.

Наталья Титова, директор Воронежского филиала «Ростелекома», сказала: «Мы отслеживаем движения рынка, и, отвечая им, разрабатываем цифровые продукты. «СКИТ» позволит клиентам из любой сферы производства выполнять сразу комплекс действий: от непрерывного мониторинга ИТ-инфраструктуры до прогнозирования сбоев в обслуживании. Наше решение позволяет полностью автоматизировать процесс инвентаризации информационных ресурсов. При этом мы учли необходимость соблюдения правил подключения к государственной системе "ГосСОПКА"».

Комплекс «СКИТ» сертифицирован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации зарегистрирован в Роспатенте и включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

«Ростелеком» представил и другие облачные сервисы. Например, сервис «СМС-реклама» дает возможность клиентам и сотрудникам компании легко и быстро организовать информационную рассылку SMS. А услуга «Видеонаблюдение» позволяет управлять камерами наблюдения через «облако» посредством специального мобильного приложения или личного кабинета. Интеллектуальная система обеспечивает контроль и мониторинг бизнеса при минимальных затратах со стороны заказчика: IP-камеры и место для архива в «облаке» предоставляет «Ростелеком».