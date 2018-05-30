«Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье

«Мегафон» объявил о повышении качества связи и скорость мобильного интернета в московском регионе. За первые четыре месяца 2018 года в Москве и Подмосковье было построено и модернизировано 1 370 базовых станций, обеспечивающих покрытие сети во всех округах столицы и более чем в 30 административно-территориальных единицах Московской области.

«Постоянная работа по улучшению качества связи, в том числе за счет оптимизации инфраструктуры, – один из приоритетов «Мегафона». К началу 2018 года число базовых станций на территории Москвы и Московской области превысило 34 000, за первые четыре месяца были введены еще свыше 1 000 объектов, включая расположенные вблизи крупных транспортных узлов и излюбленных мест отдыха горожан», – сказал Евгений Новосёлов, технический директор Столичного филиала «Мегафона».

В число московских объектов с улучшенным покрытием сети вошли парк «Зарядье», КВЦ «Сокольники», стадионы «Лужники» и «Открытие Арена», Исторический музей, Большой театр, Андреевский (Пушкинский) мост и Парк Горького, а также новые станции московского метрополитена «ЦСКА» и «Петровский парк». В Московской области работы были проведены в популярных местах отдыха, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, на железнодорожных станциях и автобусных остановках.

Оптимизация оборудования затронула все округа Москвы и более 30 административно-территориальных единиц Московской области. Среди них – Солнечногорский, Ногинский, Ленинский, Дмитровский, Рузский, Щелковский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Раменский, Серпуховский, Волоколамский, Лотошинский районы, а также городские округа Домодедово, Мытищи, Красногорск, Химки, Жуковский, Люберцы, Лобня, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Истра, Наро-Фоминский, Зарайск, Кашира, Егорьевск, Черноголовка, Чехов, Можайский, Клин, Ступино.