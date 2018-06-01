Danycom запустил в коммерческую эксплуатацию сети связи в Москве и Санкт-Петербурге

Danycom, виртуальный оператор мобильной связи, объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети связи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Danycom выходит на российский рынок с линейкой выгодных тарифов мобильной связи. Например, минимальный тариф компании Danycom под названием «Кислород», стоимостью всего 199 руб. в месяц, включает в себя 10 ГБ интернет-трафика, 300 минут и 300 SMS на номера абонентов всех операторов связи России, а также безлимитные звонки и SMS на номера Danycom, которые не расходуют основной пакет.

«На протяжении полугода мы тестировали наши сервисы и с 1 июня запускаем их в коммерческую эксплуатацию, – сказал Петр Кушиков, директор по продуктам Danycom. – Помимо выгодных цен при нахождении в России наши абоненты получат также выгодные цены на международные звонки и международный роуминг. Мы позиционируем себя для наших клиентов не просто мобильным оператором, а надежным другом с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В период тестирования сети мы получили очень много заказов. К сожалению, наша партнерская курьерская служба не обеспечила полный объем доставки. Мы очень сожалеем, что не все желающие смогли получить нашу SIM-карту. С 1 июня мы предлагаем клиентам, не получившим SIM-карту в период тестовой эксплуатации вновь оставить заявку на подключение к нашей сети, а мы со своей стороны в течение недели после активации SIM-карты предоставим клиентам гарантированный бонус. Быть для клиентов другом — это дать возможность не терять то, что уже было оплачено ранее, с помощью функционала накопления неиспользованных пакетов, включенных в абонентскую плату; делиться минутами, интернет-трафиком и SMS с друзьями; а также в случае необходимости обменивать одно направление из пакета (минуты, SMS, интернет-трафик) на другое направление, то которое им сейчас необходимо. Уже на следующей неделе в Краснодаре мы откроем первый мультиформатный офис продаж и обслуживания, где клиенты нашей компании смогут приобрести SIM-карту Danycom, а также воспользоваться и другими продуктами, такими, как покупка туристических услуг и услугами курьерской доставки».

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи Danycom можно на сайте компании