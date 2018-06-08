Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, завершил масштабную программу по строительству сетей LTE, запустив высокоскоростной мобильный интернет в Курганской области. Теперь услуги оператора в стандарте 4G доступны почти на всей территории его присутствия.

Tele2 завершила масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России. За 3,5 года компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом 61 субъект страны, последним из которых стала Курганская область. Это способствовало активному потреблению интернет-трафика и росту проникновения LTE-устройств в сети Tele2. По итогам I квартала 2018 г. их доля в общем объеме устройств, увеличилась до 33%, что на 17 п. п. превысило аналогичный показатель прошлого года.

В Курганской области сеть 4G работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет абонентам комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Высокоскоростной интернет LTE теперь доступен клиентам Tele2 в 22 населенных пунктах Курганской области. До конца года 4G-сеть Tele2 будет охватывать территорию, на которой проживает более 70% населения Курганской области.

В Курганской области, как и в остальных регионах страны, Tele2 строила сеть LTE по принципу постепенного расширения покрытия. Чтобы обеспечить абонентов качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При развертывании сети 4G оператор использовал на базовых станциях современные системы Ericsson, которые раньше работали в стандарте 2G. Это позволило подготовить сеть LTE к запуску при минимальных расходах на инфраструктуру.

После завершения масштабной программы строительства Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Бурятии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.