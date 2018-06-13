МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в Группу МТС, в рамках социально-экономическом партнерства с подмосковным городом Реутов, объявила о начале массового строительства новой высокоскоростной сети передачи данных по технологии GPON. На базе этой сети будет реализован комплекс современных телекоммуникационных услуг и создана первая общегородская система подъездного видеонаблюдения.

Реутов станет первым городом Московской области и первым в России населенным пунктом с числом жителей менее 200 тыс. человек с полностью обновленной телеком-инфраструктурой.

В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутов компания в течение года подключит к новой высокоскоростной сети передачи данных 61,5 тыс. квартир. Кроме того, все подъезды Реутова будут подключены к системе городского видеонаблюдения. Информация с камер будет круглосуточно, в режиме реального времени, поступать в городской Единый центр обработки данных.

«Мы заинтересованы в развитии социально-экономической сферы Подмосковья, и сотрудничество с крупнейшим в Москве телеком-оператором создаст условия для повышения качества жизни в регионе. Надеемся, что опыт Реутова послужит стартом для развития ИТ-инфраструктуры других областных городов и базой для внедрения "умных" сервисов на уровне всего Подмосковья», – сказал заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев.

«Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры поможет городу уже на первом этапе повысить уровень безопасности, а в дальнейшем реализовать и другие проекты с применением «умных» решений для дома и города в сфере тепло- и энергосбережения, рационального управления городским коммунальным хозяйством и регулированием транспортной нагрузки», – отметил Глава города Станислав Каторов.

«Благодаря партнерству бизнеса и власти мы достигнем основной цели проекта – создадим цифровую платформу на базе сети GPON, которая способствует формированию более комфортных условий для жизни и работы жителей Реутова. Новая сеть открывает безграничные возможности для дальнейшей цифровизации городской среды и позволяет горожанам получить самые современные сервисы, в том числе высокоскоростной интернет до 500 Мбит/с, по конкурентным ценам», – сказал заместитель генерального директора, директор по технике и информационным технологиям МГТС Александр Трохин.