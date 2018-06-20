«Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») построил indoor-систему связи в здании аэровокзала «Храброво», реконструкция которого была проведена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. На территории калининградского аэропорта, а также на стадионе «Калининград» запущена технология Carrier Aggregation, которая позволяет задействовать несколько частот LTE и увеличить скорость мобильного интернета в два раза.

Международный аэропорт «Храброво» открылся после реконструкции в конце апреля 2018 г. Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 1250 пассажиров в час, а во время Чемпионата мира по футболу достигает 1950 человек в час в одном направлении. Площадь пассажирского терминала составляет почти 40 тыс. кв. м.

Для обеспечения связью пассажиров аэропорта «Билайн» развернул в здании терминала современную indoor-систему, благодаря которой мобильные сети 2G/3G/4G будут стабильно работать в условиях максимальной нагрузки. Клиенты не потеряются в потоке людей, смогут поговорить с родными и близкими, выложить фото или видео в интернет, смотреть фильмы, слушать музыку, играть в онлайн игры в часы ожидания рейса.

«Аэропорт "Храброво" развивается, увеличивает количество рейсов и пассажиропоток. Система связи должна быть готова к постоянно растущим объемам трафика, в том числе к экстремальной нагрузке во время Чемпионата мира по футболу. Построенная нами система представляет собой оптимальное решение для массовых объектов и позволит обеспечить калининградцев и гостей города стабильной и качественной мобильной связью», сказал – Дмитрий Глотов, директор Западного региона «Вымпелком».

При строительстве indoor-системы в «Храброво» было установлено 133 антенны и еще несколько сотен единиц другого оборудования, проложено 9 км кабеля.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу «Билайн» также участвовал в создании инфраструктуры на стадионе «Калининград» и провел работы по улучшению покрытия и увеличению емкости сети в местах массовых мероприятий.