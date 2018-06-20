МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, запустил технологии передачи голосового трафика по сетям LTE (VoLTE или Voice over LTE) и Wi-Fi (Wi-Fi Calling) в Республике Башкортостан.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию CNews, говорится, что МТС стала первым оператором в Башкортостане, запустившим сервисы интернет-звонков на базе технологий VoLTE и Wi-Fi-calling. Теперь абоненты МТС в Башкирии могут совершать голосовые вызовы не только в мобильной сети, но и через сети Wi-Fi с помощью технологии Wi-Fi Calling, а также через сеть LTE с помощью технологии VoLTE.

Технология Wi-Fi Calling позволяет совершать вызовы при подключении к любой доступной сети Wi-Fi. Звонок совершается обычным способом при условии активации соответствующей функции на смартфоне и является обыкновенным телефонным вызовом. Wi-Fi в этом случае выполняет роль базовой станции оператора. Вызовы посредством технологии VoLTE дают абонентам МТС возможность одновременно разговаривать и пользоваться передачей данных в сети 4G. Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE возможен с абонентами любых операторов. Особенностью технологий является отсутствие необходимости в установке каких-либо дополнительных приложений, услуга предоставляется непосредственно самим оператором.

«МТС снова первым из операторов открывает для своих абонентов возможности будущего. Интернет-звонки на сети оператора позволяют совершать вызовы, даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение, например, в подвальных помещениях. Звонки в высокоскоростной сети LTE обеспечивают почти мгновенное соединение при голосовом вызове. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE или Wi-Fi Calling значительно выше, чем в сетях 2G/3G. Теперь, совершая звонок через интернет, абонент не зависит от работы специальных приложений, а оплата услуг при этом происходит в соответствии с обычным тарифом оператора, то есть столько же, как и обычные звонки по тарифу», – сказал директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.

В настоящее время услуга «Интернет-звонки» (технологии VoLTE/ Wi-Fi Calling) доступна на многих флагманских устройствах различных производителей абонентского оборудования. Технология VoLTE доступна на моделях смартфонов Apple, начиная с iPhone 6/SE и выше. Wi-Fi calling доступна, начиная с модели iPhone 5S. Для того, чтобы воспользоваться технологиями нового поколения, необходимо использовать ПО версии iOS 11.3 и новее. Также пользоваться услугой «Интернет-звонки» на сети МТС смогут владельцы Android-устройств: Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 EDGE, S6, S6 EDGE, Note 8, J2 Prime, A7 (2017), A5 (2017), A3 (2017), A3 (2016), A5 (2016), A7 (2016), J730, J710, J530, J510, J330, Alcatel POP 4S (5095Y), LG G6, LG Venture, Huawei Nova, J5 Prime. Кроме того, абоненту нужно подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#. Тарификация интернет-звонков с помощью VoLTE и Wi-Fi Calling осуществляется по тарифам домашней сети.