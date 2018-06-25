«Билайн» начал тестировать решения в области интернета вещей в Москве

«Вымпелком» (бренд «Билайн») создал открытую тестовую площадку для разработчиков решений iot (Internet of Things, интернет вещей) на сети нового стандарта NB-iot (Narrow Band Internet of Things). Тестовая зона «Билайн» запущена на базе сетевого оборудования Ericsson и расположена на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы.

Сеть стандарта NB-iot на частотах 800 МГц (Band 20) позволяет продемонстрировать все преимущества технологических решений в области интернета вещей. Технология функционирует на базе сети LTE и рассчитана на низкоскоростной сбор телеметрических данных с датчиков (средняя скорость передачи данных составляет около 20-30 Кб/с).

Пилотирование решений iot на территории «Умного квартала» планируется совместно с профильными организациями, участниками проекта. Тестирования также доступны компаниям, предлагающим интеллектуальные решения в социальной сфере, ЖКХ, а также в системе экомониторинга.

Для работы в тестовой зоне партнер должен получить специальные сим-карты для подключения к закрытой сети, а также инструкции по методике тестирования. Работа в пилотной сети абсолютно бесплатна до конца 2018 г.

Стандарт NB-iot позволяет обслуживать до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. На территории открытой зоны «Билайн» установлено две базовые станции, охватывающие площадь порядка одного квадратного километра жилой застройки. Кроме того, сеть обеспечивает проникновение сигнала в труднодоступные места, такие как подвалы, стояки, подземные парковки, что существенно важно для тестирования устройств iot в сфере ЖКХ.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелком», сказал: «Открытая зона, созданная "Билайн", позволяет развернуть экосистемы пилотных городских проектов и опробовать интеллектуальные подходы к решению социальных задач. Проект дает возможность пилотировать технологии iot в условиях реальной городской инфраструктуры: на территории площадки есть ключевые социальные объекты, такие как школы, детские сады, магазины, многоквартирные жилые дома. В перспективе мы планируем развернуть несколько тестовых зон такого формата, которые будут доступны не только крупным холдингам, но и инновационным стартапам в области интернета вещей. С этой целью мы взаимодействуем в области NB-iot со всеми нашими ключевыми вендорами».

Маркус Линдквист, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с «Вымпелком», сказал: «Технологии NB-iot открывают широкие возможности развития промышленных и потребительских сценариев в разных сферах – умные дома, умное производство, улучшение экологии, оптимизация инфраструктуры ЖКХ, безопасность дорожного движения и многие другие. По данным Ericsson Mobility Report, к 2023 г. в мире будет более 3,5 млрд подключенных к интернету вещей устройств. При этом внедрение iot во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G. Данная пилотная зона в Москве – важный этап нашего многолетнего сотрудничества с "Билайн".

Технология NB-iot позволяет создать автономный необслуживаемый датчик для решения ряда специфических задач городской, коммунальной и промышленной инфраструктуры, требующих энергонезависимой сети сенсоров, в частности: контроль состояния дорог, мониторинг конструкций высотных зданий, точечный сбор статистики загрязненности воздуха в городской среде, сбор данных с приборов учета. Ключевые преимущества технологии – сниженное энергопотребление, увеличенная зона обслуживания и проникающая способность.