Tele2 запускает новые тарифы для корпоративных клиентов Таймыра

Tele2 запускает новые тарифные планы для корпоративных клиентов в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В каждый тариф линейки «Мой бизнес» теперь включены бесплатные звонки внутри сети, большие пакеты мобильного интернета, безлимитные соцсети и мессенджеры, а также единые условия в поездках по стране без подключения дополнительных услуг.

Вместо ранее действующих предложений «Гамма», «Бета», «Альфа» оператор предлагает корпоративным клиентам три новых тарифных плана: «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Новые тарифы оператора традиционно простые и понятны, различаются объемом включенных услуг и размером абонентской платы. Наполнение каждого тарифного плана максимально сбалансировано, учтена растущая потребность бизнес-клиентов в мобильном интернете. Предложения универсальны и подходят для бизнеса любого масштаба.

В тарифный план «Мой бизнес S» за 300 рублей в месяц включены 5 Гб мобильного интернета и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. За 500 рублей на тарифе «Мой бизнес М» пользователи в Норильске получат 10 Гб интернет-трафика и 700 минут для звонков на номера других операторов по России. «Мой бизнес L» с ежемесячной абонентской платой 1000 рублей включает 20 Гб мобильного интернета и 2000 минут для общения с абонентами других операторов по стране.

В новой линейке сохранен сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц. Все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов «домашнего» региона не меняются.

Как и на тарифах для частных клиентов, Tele2 добавила в корпоративные предложения безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», WhatsApp, Viber и «ТамТам». Корпоративные клиенты могут также без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт». Абонентам тарифа «Мой бизнес L» доступен безлимитный доступ к стриминговому сервису YouTube. Подробная информация о параметрах новых тарифов представлена на сайте.

Светлана Василевская, коммерческий директор красноярского филиала Tele2, отметила: «Мы умеем делать выгодные предложения для клиентов. В прошлом году наша абонентская база в корпоративном сегменте выросла почти на 20%. Нам важно, чтобы клиентам было комфортно пользоваться нашими услугами. Поэтому в новой тарифной линейке «Мой бизнес» мы постарались сбалансировать наполнение тарифов, учитывая тренд на активное использование бизнес-клиентами мобильного интернета».