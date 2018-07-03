МТС и Samsung показали работу сети 5G в реальных условиях

МТС и Samsung Electronics сообщили о проведении серии тестов на сети пятого поколения, продемонстрировав работу 5G-устройств для различных сценариев повседневного использования: совершения видеозвонков, просмотра потокового видео сверхвысокой четкости и занятий киберспортом.

Демо-зона 5G была организована в Санкт-Петербурге в выставочном зале Центрального музея радиосвязи им. А.С. Попова, где журналисты испытали возможности тестовой сети МТС пятого поколения на прототипах 5G-планшетов: совершили HD-видеозвонки и провели виртуальный матч по киберфутболу в сети с минимальной задержкой между устройствами. В тестовой зоне также была продемонстрирована передача потокового 4K-видео сверхвысокой четкости.

Для проведения тестов использовались комплексные 5G-решения Samsung: прототипы планшетов, CPE-роутер, блоки радиодоступа, виртуализированные RAN и ядра сети 5G.

«Наша задача в сотрудничестве с вендорами – выводить новые технологии из стадии лабораторных экспериментов, внедряя их в коммерческое использование. Сегодня гости нашей совместной с Samsung тестовой зоны убедились на собственном опыте, что 5G – это не фантастическое завтра, а уже почти готовые для выполнения широких повседневных задач комплексные сетевые решения, которые предоставят пользователям новые возможности, недостижимые в привычных сетях 4G», - отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

«Сегодняшние тесты продемонстрировали готовность сетевой инфраструктуры МТС к развертыванию сетей пятого поколения. Мы рады вместе с нашим партнером исследовать возможности этой технологии для создания новых сценариев её применения как для конечных пользователей, так и для бизнес-клиентов», - сказал вице-президент Samsung Electronics в России Чой Сын Сик.

Samsung и МТС сотрудничают с 2014 года с совместного запуска LTE-сетей в городах Северо-Западного федерального округа России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В 2017 году компании подписали соглашение о расширении и обновлении сети МТС на основе решений Samsung для LTE-Advanced Pro и IoT, а также изучении возможностей сетей 5G для промышленного применения.