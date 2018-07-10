Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о запуске сети 4G в Норильске и всех удаленных районах города – Талнахе, Кайеркане и Оганере, а также в Дудинке. Сеть работает в диапазоне 1800 МГц и по покрытию сравнима с сетью голосовой связи 2G.

Сеть LTE в Норильске построена на базе имеющихся объектов связи. Специалисты оператора установили современное оборудование производства Ericsson на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Это техническое решение позволило обеспечить быстрое развертывание сети четвертого поколения при минимальных расходах на строительство.

Сейчас высокоскоростной интернет доступен жителям Норильска, Кайеркана, Талнаха, а также Дудинки и Оганера. Напомним, в январе 2018 года оператор официально сообщил о запуске сети 4G в крае. Услуги высокоскоростного интернета были доступны жителям Красноярска, Ачинска, Канска, Железногорска, Минусинска, Зеленогорска, Лесосибирска, Назарово, Дивногорска и еще почти 80 населенных пунктов региона.

Для использования 4G-интернета необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно простой командой *156#. Заменить SIM-карту на современную USIM с 4G можно бесплатно в любом салоне связи Tele2. Также нужно выбрать в своем 4G-смартфоне сеть LTE в качестве приоритетной.

Виталий Агарков, технический директор красноярского филиала Tele2, сказал: «Почти половина наших норильских клиентов пользуются смартфонами с поддержкой 4G/LTE. Поэтому запуск технологии, как мы ожидаем, сделает использование быстрого мобильного интернета более комфортным для них. Добавлю, что стабильное соединение и высокие скорости Tele2 теперь обеспечивает не спутниковый канал связи, а наземная волоконно-оптическая линия связи, на которую мы перешли осенью прошлого года. Мы продолжим расширять покрытие и увеличивать скорость мобильного интернета в крае. В ближайшее время мы расширим транспортные каналы до Дудинки и Талнаха, что повысит скорость загрузки данных и качество сервиса в целом».