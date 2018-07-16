«Билайн» и HMD Global объявили о старте продаж смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1. Цены

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и HMD Global объявили о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн».

В рамках стратегического партнерства с HMD Global, «Билайн» формирует новые предложения: с 16 июля 2018 г. клиенты смогут приобрести доступный смартфон Nokia 1, который будет представлен только в салонах и интернет-магазине «Билайн». Кроме того, в начале августа в розничной сети «Билайн» начнутся продажи смартфона Nokia 2.1.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Билайн», сказал: «Мы рады, что в наших магазинах клиенты могут не только подключить уникальные тарифы, получить специальные предложения, но и приобрести смартфоны, которые представлены только в собственной сети офисов продаж "Билайн", одной из самых больших розничных сетей в стране. А благодаря своим достоинствам смартфоны Nokia привлекут внимание пользователей по всей России».

Алексей Зенков, глава представительства HMD в России и странах СНГ, сказал: «Стратегическое партнерство с "Билайн" является для HMD Global важным этапом усиления присутствия компании на российском рынке. Мы уверены, что потребители, приобретая новые смартфоны Nokia в офисах продаж "Билайн", по достоинству оценят возможности партнерской программы».

Nokia 1 – это доступная модель с поддержкой технологии 4G. В первую очередь, новинка заинтересует людей, только начинающих пользоваться смартфонами. Хорошо знакомый фанатам марки дизайн и традиционное качество Nokia отлично сочетаются со всеми основными функциями смартфона. Nokia 1 обладает 4,5-дюймовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами, аккумулятором 2150 мАч.

Смартфон работает на ОС Android Oreo (версия Go) – специальной версии Android, оптимизированной под устройства с оперативной памятью один и менее гигабайт, а также обеспечивает комфортный опыт использования приложений Google и потребляет меньше данных.

Nokia 1 за 5990 руб. доступен в красном и синем цветах. А сменные яркие панели позволят быстро менять облик смартфона и придают ему индивидуальность.

В начале августа в собственных офисах продаж и обслуживания, а также в интернет-магазине «Билайн» появится другая новинка – Nokia 2.1. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Комфорт при просмотре видеороликов дают фронтальные стереодинамики и HD экран размером 5,5 дюйма. Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен основной 8-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерами. Nokia 2.1 с изящным эргономичным дизайном будет представлен в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром, серый с серебром. Nokia 2.1 поставляется также с Android Oreo (версия Go). Цена новинки составит 7990 руб.

Благодаря меньшему числу предустановленных приложений и облегченным версиям приложений для ОС Android Oreo (версия Go) на смартфоне остается вдвое больше свободного места, чем при использовании ОС Android Nougat. Все смартфоны Nokia продаются с «чистой» ОС Android без предустановленного программного обеспечения, оболочек и изменений пользовательского интерфейса, а также регулярно выпускаются обновления безопасности.