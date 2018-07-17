Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018

Ростех сообщил о том, что ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех) во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 отработала без сбоев.

Абоненты в сетях фиксированной, мобильной связи и профессиональной радиосвязи формата TETRA во время матчей ЧМ в сумме совершили более 2,8 млн вызовов. Суммарный объем данных, переданных со стадионов, превысил 262 ТБ. Географическая протяженность созданной сети на наиболее длинном участке – от Калининграда до Екатеринбурга – превысила треть территории России (2500 км).

Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной подведению итогов оказания услуг связи в рамках Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. В пресс-конференции приняли участие Директор департамента реализации стратегических проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко, директор департамента информационных технологий и инфраструктуры Оргкомитета «Россия-2018» Павел Погребинский, директор по особым поручениям госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко, генеральный директор НЦИ Константин Солодухин и операционный директор «Мегафон» Анна Серебряникова.

«Мы сделали серьезную работу, и сделали ее, не побоюсь этого слова, на отлично, приобрели уникальный опыт. Для этого нами была задействована практически вся телеком-инфраструктура половины страны: для предоставления услуг использовались возможности более 50 субъектов РФ», - сказал в ходе пресс-конференции директор департамента реализации стратегических проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Черненко.

Проект по построению ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу стал рекордным по географическому разбросу мест, где оказывались услуги связи. Всего связью было обеспечено 230 объектов в 30 городах 17 регионов России. В число объектов входили стадионы, международный вещательный центр, офисы FIFA и Оргкомитета «Россия-2018», тренировочные площадки, гостиницы, вокзалы, транспортные депо и места удаленного досмотра грузов.

«В рамках оказания услуг на Чемпионате мира ФИФА 2018 НЦИ запустил 44 сервиса и обеспечил - впервые в истории ЧМ – проведение телетрансляций со всех стадионов в формате Ultra HD. Трансляции прошли на 220 стран мира. Всего в сетях связи, составляющих ИКТ-инфраструктуру чемпионата, организаторы, болельщики и СМИ сделали 2,8 млн. звонков. В мобильных сетях на стадионах во время подготовки и проведения матчей было передано почти 5 000 000 минут голосового трафика. По интернет-сетям было передано 262 ТБ данных – эту цифру можно сравнить с 175 000 фильмов в хорошем качестве. Нашими силами была развернуты сети кабельного телевидения – более 5000 экранов на каждом стадионе. Суммарное время просмотра программ в этих сетях составило 343 000 часов – это больше 39 лет. Также благодаря инфраструктуре Ростеха международные комментаторы из 34 стран смогли наговорить со стадионов во время матчей 320 000 минут - в сумме 222 дня», - сказал в рамках пресс-конференции директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Кроме того, в рамках ЧМ состоялось 250 брифингов, пред- и пост-матчевых пресс-конференций, обеспеченных благодаря Ростеху услугами удаленного синхронного перевода.

«Традиционно Чемпионаты мира привлекают наибольшую телевизионную аудиторию среди всех международных соревнований. Поэтому для нас особенно важно было выдержать высочайшие требования по бесперебойности телевизионных трансляций. С этой целью была построена сложнейшая инфраструктура связи, обеспечивающая для каждого стадиона суммарную пропускную способность в 200 Гбит/с. На наиболее географически разнесенном участке – от Калининграда до Екатеринбурга – длина сети превысила треть протяженности территории России, составив 2500 км. Надежность работы инфраструктуры ежедневно обеспечивали более 2000 человек», - прокомментировал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.