«Тинькофф мобайл» приходит в регионы России

«Тинькофф мобайл» приступил к масштабной экспансии в российские регионы – оператор начал оказывать услуги связи под собственным брендом в Краснодарском крае, Волгоградской области, республиках Адыгея и Марий Эл. Стать клиентом оператора теперь можно уже в восьми регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. До конца 2018 г. «Тинькофф мобайл» планирует начать работу в более чем 60 субъектах Российской Федерации.

«Тинькофф мобайл» предлагает своим абонентам тарифный конструктор без обязательного минимума минут и гигабайтов. Клиенты могут самостоятельно собирать оптимальный для себя тариф непосредственно под свои потребности.

Абоненты «Тинькофф мобайл» могут также подключить безлимитные сервисы – «Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети». В каждый входит сразу по несколько популярных приложений, которые не расходуют интернет-трафик. Сервисы могут использоваться и без пакета минут или гигабайтов. А при подключении интернет-пакета на 25 ГБ стоимость каждого безлимитного сервиса составит всего 1 руб.

Для новых клиентов «Тинькофф мобайл» проводит акцию «Удваиваем первый платеж». При первом пополнении баланса на счет абонента начисляется бонус, равный сумме платежа, который можно потратить на оплату связи.

Узнать о других преимуществах «Тинькофф мобайл» и оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Помимо обширной сети представителей, которые бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиентов место и время, «Тинькофф мобайл» также открыл собственные точки продаж в популярных торговых комплексах крупных городов Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея и Марий Эл. Кроме того, SIM-карты оператора продаются в этих регионах почти в 200 магазинах «Связной» и в интернет-магазине «Связной».