МТС запустила тариф для разных типов устройств интернета вещей

МТС объявила о запуске нового тарифа «IoT для бизнеса». В него входят семь готовых решений, каждое из которых учитывает тип умного оборудования и отраслевые особенности бизнеса.

«IoT для бизнеса» — первый на рынке тариф, который подстраивается под задачи конкретного оборудования интернета вещей. Клиентам предлагается выбрать из семи вариантов пакетных предложений, каждый из которых учитывает, как умное устройство – будь то система удаленного видеонаблюдения, онлайн-касса, счетчик ЖКХ, мультимедийный рекламный модуль, система мониторинга транспорта или любое другое, задействует разные каналы передачи информации.

Данные могут передаваться по мобильному интернету или с использованием специального голосового канала, с помощью SMS или даже с помощью голосовых вызовов, например, в охранных системах при экстренном информировании о внештатной ситуации.

Пользователям умных онлайн-касс рекомендован пакет, который включает до 1 ГБ мобильного интернета и 300 SMS: это оптимальный вариант для устройства, которое отправляет отчетность в режиме онлайн и рассылает чеки покупателям в виде сообщений.

Для систем видеонаблюдения, передающих большие потоки данных, предлагается пакет до 10 ГБ мобильного интернета. Транспортные компании в рамках тарифа могут задействовать пакеты мобильного интернета и SMS не только на территории России, но также в странах СНГ, Европы и Азии.

«Российский бизнес внедряет все больше видов умных устройств. Объем информации, которую они передают, растет, увеличивается количество каналов, которые задействуются. На этом этапе развития рынка прежние способы тарификации IoT-решений перестали быть актуальными, требуется индивидуальный подход к каждому типу устройства. Мы проанализировали потребности клиентов и первыми на рынке предложили тариф, который позволяет разумно распределять ресурсы при использовании интернета вещей и подобрать решение, отвечающее потребностям конкретного бизнеса. Подобрав вариант, соответствующий бизнес-задачам и оплатив его на год, пользователи смогут сэкономить до 20%», — сказал директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.