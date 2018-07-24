«Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки

«Манго телеком», российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера Mango Talker. В мессенджере появились видеозвонки и видеоконференции.

Mango Talker был представлен летом прошлого года как приложение для настольных компьютеров Windows и macOS, а также мобильных устройств iOS и Android, которое позволяет обмениваться персональными и групповыми текстовыми сообщениями, и файлами в защищенной среде, а также совершать звонки, используя телефонные номера, подключенные к облачной АТС Mango Office.

Mango Talker со старта показал хорошую динамику по установкам, инсталляции быстро достигли уровня 20% от общего количества активных пользователей виртуальных АТС. «Манго телеком» развивала Mango Talker и его технологическую инфраструктуру, совершенствуя продукт день за днем, последовательно готовя его к поддержке видеосвязи. Мессенджер ориентирован на пользователей из коммерческого сектора, поэтому требования к производительности, надежности и безопасности — основные. Перед разработчиками ставилась задача сделать видеозвонки максимально качественными — вне зависимости от доступной пользователям скорости интернет-соединения, используемых устройств, расстояний между абонентами и их количества.

Эти характеристики наиболее востребованы при обращении к профессиональным инструментам совместной работы, поэтому Mango Talker поддерживает видеозвонки один-на-один, но что важнее — он прекрасно подходит и для коллективных обсуждений в проектных группах, и для проведения крупных совещаний, объединяя в единую среду коммуникаций рабочие места, переговорные комнаты, сотрудников, находящихся в дороге, и внешних участников таких конференций, которые подключаются по специально генерируемой ссылке-приглашению, через браузер. Максимальное количество участников видеоконференции — 36, при этом количество одновременно происходящих конференций «Манго телеком» не ограничивает.

Возможность подключения к групповому видеозвонку собеседников сделана более удобной за счет синхронизируемых через «облако» адресных книг виртуальной АТС, а сами видеозвонки и видеоконференции будут доступны также с видео высокой четкости.

Видеоконференции активно включаются в рабочие процессы в компаниях по всему миру. Прежде всего потому, что в отличие от традиционных голосовых конференц-коллов, такой формат обладает значительно более сильным потенциалом для максимального вовлечения всех участников в работу над обсуждаемыми вопросами. Вклад каждого менеджера в обсуждение становится заметным, а посторонние дела, которые могли отвлекать во время обычной телефонной конференции, отступают на второй план. Кроме того, для налаживания продуктивного и предметного полилога сервис «Манго телеком» предполагает одновременную с видеосвязью возможность делиться файлами и отправлять текстовые комментарии, а также выводить изображение с экрана — для проведения удаленных презентаций или демонстрации других материалов.

Сервис видеозвонков и видеоконференций уже открыт пользователям виртуальных АТС Mango Office. В настоящее время он предоставляется в режиме раннего доступа к тестированию на специальных условиях — с платой 1,2 тыс. руб. в месяц за 10 пользовательских лицензий. Осенью 2018 г. участников программы раннего доступа ждет бесплатное обновление до полной версии, при этом ежемесячный платеж останется прежним. Обычная стоимость подключения 10 пользователей составит 2 тыс. руб. Таким образом, подключение в рамках программы раннего доступа обеспечит ее участникам экономию на уровне 40%.