МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в группу МТС, и Региональный общественный «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) запустили просветительский проект «Добавь интернет в друзья» по повышению интернет-грамотности детей и подростков.

Целью программы является повышение уровня безопасности детей и подростков при пользовании интернетом. Участниками проекта станут дети в возрасте от 12 до 17 лет, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Искра» от МГТС.

Эксперты РОЦИТ проведут летнюю серию мастер-классов, где в интерактивном формате помогут детям узнать: что такое цифровая грамотность и зачем она нужна; как не стать жертвой интернет-мошенников и не подхватить вирусы; что такое фейки и как их распознать; как искать информацию в интернете эффективно и безопасно; как проводить время в Сети с пользой; как избежать гаджетозависимости.

«Вопросы защиты персональных данных и кибербуллинга становятся все более актуальными. Подавляющее большинство вопросов, поступающих на горячую линию интернет-помощи "Дети онлайн", которую МГТС организовала совместно с МТС и Фондом Развития Интернета в 2009 г., касаются безопасности. Поэтому важно, чтобы дети получить полезные навыки, которые помогут им справиться со сложностями общения в интернете, как можно раньше», – сказала руководитель управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова. — Наш совместный с РОЦИТ проект является продолжением последовательной стратегии компании в сфере социальной ответственности, целью которой является, в том числе, создание условий для комфортного и безопасного использования цифровых технологий».

«Для наших детей интернет уже не виртуальная реальность, а самая что ни на есть реальная. Они идут туда за новыми знаниями, общением, развлечениями, новостями, не задумываясь о том, что интернет – не только кладезь полезной информации, но и чрезвычайно опасная среда со своими законами и правилами. Поэтому чем раньше мы познакомим подрастающее поколение с этими правилами, тем более защищенными они будут и смогут извлечь из этого ресурса максимум пользы без ущерба себе», — отметила директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская.