Huawei и China Mobile Fujian запускают операторский облачный VR-сервис

Huawei приняла участие в создании первого в мире операторского облачного VR-сервиса AND Cloud VR, который запустила компания China Mobile Fujian (Fujian Mobile) вместе с другими партнерами. Этот шаг знаменует начало использования AND Cloud VR в видеосервисах «умного дома», которое стало возможным благодаря увеличению пропускной способности оптической сети с 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с.

По словам президента Fujian Mobile, компания создала премиальные широкополосные оптические сети 100М и 1000М в сотрудничестве с Huawei и другими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить высококлассное обслуживание пользователей. Компания Fujian Mobile внедрила целый ряд VR-технологий и сервисных систем в различных областях, в том числе платформы, сети, терминалы и контент, что позволило запустить видеосервис AND Cloud VR для домохозяйств. Сервис дает доступ к таким возможностям, как прямые VR-трансляции, VR-видео по требованию, VR Imax, VR-игры и VR-обучение.

Сервис AND Cloud VR эффективно использует вычислительные ресурсы с рендерингом на облачном графическом процессоре и облачной серверной архитектурой. Технологии обеспечивают стабильную передачу видеопотока и высокоточное воспроизведение изображения на экране, одновременно снижая технические требования к аппаратным вычислительным возможностям шлемов виртуальной реальности (head-mounted displays, HMDs). Это сокращает расходы на VR-оборудование на 70-80%, причем технология не требует использования кабеля.

Доступные диапазоны – 50M, 100M и 1000M. Технологии 1000M FTTH и беспроводной связи (Wi-Fi) для «умного дома» устраняют задержки и сбои в работе облачных видеосервисов в категории VR и 4К.

«Возможность передачи видео, в том числе видео на базе технологии VR, всегда была одним из ключевых направлений работы Huawei. Huawei стремится помогать операторам добиваться успеха в видеобизнесе, и, чтобы поддержать развитие облачных VR-сервисов, внедрять революционные технические решения на уровне системной архитектуры, что, в свою очередь, ведет к совершенствованию сервисов и бизнес-моделей будущего», – сказал Цзэн Синюнь (Zeng Xingyun), президент направления сетевых решений компании Huawei.

Huawei будет сотрудничать с операторами в рамках создания комплексных сетей, чтобы обеспечить оптимальное качество базовых видеоуслуг. Кроме того, Huawei поможет операторам создавать облачные и конвергентные видеоплатформы, раскрывать потенциал видеосервисов и создавать совершенную экосистему.

Первый пилотный коммерческий запуск операторских VR-сервисов – важный этап в развитии домашних видеосервисов и широкополосных оптических сетей. Huawei продолжит вместе с партнерами создействовать непрерывному развитию видеоиндустрии и VR-индустрии.