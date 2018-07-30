Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и Inoventica приступили к развертыванию первой LoRaWAN-сети в Самаре для партнера МТТ, «Телеком Самара». Данный проект рассчитан на B2B-аудиторию, и компания «Телеком Самара» намерена использовать возможности сети МТТ для предоставления услуг интернета вещей частным предприятиям на основе подключенных устройств (датчиков).

LoRaWAN сеть МТТ разворачивается в рамках трехстороннего соглашения между МТТ, компанией «Телеком Самара» (управляет программной площадкой, предоставляет ПО и клиентское обслуживание) и группой компаний Inoventica (предоставляет мощности ЦОД для хранения данных от датчиков, ресурсы транспортных сетей и решение по защите от DDoS-атак).

В качестве базовых станций LoRaWAN-сети тестируются станции крупнейших производителей, лидеров рынка решений интернета вещей, которые позволяют МТТ построить надежную опорную сеть для сбора данных и подключения любых датчиков, а не только приборов учета – воды, электричества и газа. Создаваемая сеть и программная платформа должны быть максимально открыты для подключения максимально широкой линейки вендоров и устройств, чтобы обеспечить выгодные тарифы и продукты для потребителей.

Программную оболочку для сбора данных датчиков предоставляет казанский разработчик, компания «ЭнергоТехАудит».

«Для МТТ интернет вещей – это одно из самых перспективных и стратегически значимых направлений бизнеса компании. Мы решили сосредоточиться на технологии LoRaWAN, поскольку она позволяет гибко подойти к архитектуре создаваемой сети, и достаточно быстро масштабировать решение в случае, когда партнер хочет резко увеличить количество датчиков или их тип, – отметил директор БЕ "Межоператорское взаимодействие" Андрей Ажигиров. – Первый, "пилотный" сегмент сети в Самаре как раз даст нам возможность протестировать все нюансы запуска проектов с использованием этой технологии».

«Inoventica во многих инновационных проектах выступала инфраструктурным партнером МТТ. Надеемся, что очередная инициатива крупнейшего российского оператора связи будет успешной. Мы со своей стороны приложим для этого все силы», – сказал генеральный директор Inoventica Виталий Слизень.

После завершения строительства сети МТТ и периода тестирования, «Телеком Самара» планирует расширить спектр подключенных устройств – датчики затопления, давления, температуры, тепла и т.п. При этом планируется подключение датчиков для вредных и опасных условий эксплуатации, что позволит предложить услугу по сбору данных не только городским потребителям, но и крупным промышленным компаниям и органам в сфере технического надзора.