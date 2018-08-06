МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, вышел на рынок ИТ-аутсорсинга. Компания задействует экспертизу дочернего системного интегратора «Энвижн груп» и штат из более пяти тысяч ИТ-специалистов по всей стране.

Среди запущенных услуг — системная интеграция, обслуживание сетевой инфраструктуры и ИТ-систем, управление бизнес-приложениями и другими внутренними сервисами корпоративных клиентов. Техническую поддержку решений оказывает дочерний системный интегратор МТС «Энвижн груп». МТС гарантирует уровень обслуживания через соглашение об уровне сервиса (SLA). Продолжительность контракта может составлять от 1 до 5 лет.

«Синергия МТС и системного интегратора "Энвижн груп", уникальная технологическая инфраструктура, мощные кадровые ресурсы и накопленный опыт позволяют оптимистично оценивать наши перспективы на рынке ИТ-аутсорсинга. МТС способна собрать сильную ИТ-команду в любой точке страны для решения клиентских задач любой сложности, — отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. — Одним из ключевых направлений комплексного ИТ-аутсорсинга и основным драйвером отрасли становятся облачные технологии. МТС готов предложить клиентам беспрецедентные с точки зрения надежности и безопасности сервисы и решения на базе распределенной сети центров обработки данных».

В результате перехода на ИТ-аутсорсинг бизнес сокращает административные и управленческие расходы на ИТ за счет уменьшения числа штатных сотрудников, которые связаны с ИТ, и оптимизации капитальных затрат – избавления от ненужных офисных помещений, мебели и техники. Клиенты получают возможность нарастить операционные показатели, снизить нагрузку на службу подбора персонала, упростить контроль над расходами, сократить объем обрабатываемой информации и в конечном итоге сконцентрироваться на своем основном бизнесе.