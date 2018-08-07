В «Tele2 Москва» сменился технический директор

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, сообщил о назначении Алексея Крушинина техническим директором макрорегиона «Москва». Алексей Дмитриев, занимавший ранее эту должность, переходит на позицию заместителя технического директора «Tele2 Россия».

В задачи Алексея Крушинина будет входить строительство и развитие сети, а также совершенствование технической инфраструктуры в Московском регионе. Ранее Алексей занимал должность заместителя технического директора «Tele2 Москва».

Алексей Дмитриев, занимавший должность технического директора «Tele2 Москва», перешел на позицию заместителя технического директора «Tele2 Россия». В новой должности Алексей Дмитриев будет курировать бизнес-планирование и инвестиционные проекты технической функции, а также развитие сети в регионах присутствия Tele2.

Ритварс Криевс, технический директор Tele2, отметил: «Алексей Дмитриев внес большой вклад в техническое развитие Tele2 в Московском регионе. Под руководством Алексея в кратчайшие сроки была построена конкурентная сеть с широким покрытием. Tele2 обеспечила качественной связью, в том числе высокоскоростным интернетом, 99% населения Московского региона. Уверен, экспертиза Алексея позволит повысить эффективность технической функции "Tele2 Россия"».

Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва», сказал: «Рад приветствовать в новой должности Алексея Крушинина, который обладает богатым опытом работы в Tele2 и успешно воплотил ряд сложных проектов в Московском регионе. Мы уверены, что в новой должности Алексей Крушинин продолжит реализацию стратегии технического развития и внедрение новых технологий в инфраструктуре Tele2».

Алексей Крушинин окончил Московский технический институт связи и информатики. Начал карьеру в ведущей телеком-компании Краснодарского края «Донтелеком», где прошел путь от инженера до технического директора. В 2005 г. присоединился к команде Tele2 в качестве инженера по коммутационным системам, а в 2011 г. стал техническим директором ростовского филиала. В 2017 г. назначен заместителем технического директора «Tele2 Москва». С 1 августа 2018 г. – технический директор «Tele2 Москва». Награжден почетной грамотой Министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Алексей Дмитриев окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций и Ижевский государственный технический университет по специальности «сети связи и системы коммутации».

В 2001 г. Алексей начал работать в филиале Радиочастотного центра Приволжского федерального округа в Удмуртии. В 2004 г. присоединился к команде Tele2 в должности технического директора «Tele2 Ижевск». В 2007–2009 гг. Алексей Дмитриев руководил интеграцией сети «Телеком Евразия» в инфраструктуру Tele2 в Краснодарском крае.

В 2009–2011 гг. возглавлял техническую службу макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. С 2011-го по 2015 г. Алексей руководил дирекцией по строительству. Одновременно с 2014 г. координировал работу технической дирекции по интеграции сетей Tele2 с мобильными активами «Ростелекома».

В 2015 г. Алексей Дмитриев присоединился к команде макрорегиона «Москва» в должности технического директора.

В разные годы работы в Tele2 Алексей запускал в коммерческую эксплуатацию сети в Москве, в Калининградской и Псковской областях, Республике Карелии, Адыгее, Удмуртской Республике, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

С 1 августа 2018 г. – заместитель технического директора «Tele2 Россия». Удостоен высшей ведомственной награды телеком-отрасли – звания «Мастера связи».