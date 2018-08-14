«Максимателеком» обеспечила регистрацию туристов в публичном Wi-Fi

«Максимателеком» реализовала первую в России систему идентификации пользователей по отельному ваучеру.

Теперь российский турист или иностранный гражданин, проживающий в гостиницах-партнерах «Максимателеком», может получить на стойке регистрации бесплатный ваучер для доступа в общественные сети Wi-Fi. Номер ваучера необходимо ввести при первом входе в сеть, выбрав соответствующий пункт на странице идентификации.

Новый метод идентификации протестирован и уже работает в Санкт-Петербурге, культурной и туристической столице России. Идентификация по ваучерам дополняет платформу «Максимателеком» по управлению публичными сетями и в ближайшее время станет доступна широкому кругу операторов-партнеров компании. Проект планируется расширять на другие региональные публичные сети, в том числе партнерские.

Система полностью соответствует требованиям российского законодательства в области публичных интернет-сетей. Отельные ваучеры актуальны для идентификации в публичных сетях иностранных пользователей, которые не могут регистрироваться по номеру телефона через sms. Между тем система может использоваться и для идентификации российских туристов, проживающих в отелях.

Новая система идентификации не подразумевает передачу «Максимателеком» персональных данных пользователей, они хранятся в системах отелей, которые имеют право идентифицировать зарубежных граждан по паспорту. «Максимателеком», в свою очередь, при предъявлении пользователем ваучера, через специальный интерфейс партнера получает зашифрованные идентификаторы пользователя в целях выполнения требований законодательства и предоставляет доступ в интернет.

«Новый метод идентификации Максимателеком выгоден всем участникам рынка. Туристы получают новый удобный и легкий способ регистрации в публичных сетях Wi-Fi, Максимателеком и партнеры — возможность расширять свою базу пользователей. Государство теперь имеет полную гарантию исполнения законодательства в области идентификации иностранцев. Наконец, гостиницы расширяют возможности постояльцев по комфортному доступу в интернет в городе. В дальнейшем для повышения удобства иностранных гостей мы будем предлагать вместе с нашими партнерами премиальный бесшовный доступ ко всем сетям Wi-Fi MT_FREE», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».