«Родник» объявил о начале поставок коммутаторов ISON IS-DF310 для гетерогенных сетей

НПП «Родник», официальный поставщик оборудования ISON на территории России и стран СНГ, сообщил о начале поставок промышленных коммутаторов семейства IS-DF310 для гетерогенных сетей. Новые устройства тайваньского производителя предоставляют сетевым администраторам гибкость в сочетании портов 10/100 Мбит/с Ethernet на витой паре и оптоволокне.

Семейство IS-DF310 состоит из четырех неуправляемых коммутаторов, которые оснащены 10/8/6/2 портами 10/100 Мбит/с Ethernet RJ45 на витой паре и соответственно 0/2/4/8 слотами для установки волоконно-оптических SFP-модулей 10/100 Мбит/с Ethernet. ISON предлагает несколько моделей SFP-модулей для подключения к одномодовым и многомодовым кабелям различного диаметра, с различной максимальной дальностью передачи.

Важной отличительной особенностью новых устройств является то, что администратор может самостоятельно формировать требуемое сочетание «медных» и оптических портов и при необходимости менять его. Гибкость конфигурирования коммутаторов IS-DF310 позволяет легко адаптировать наличный парк сетевых устройств под доступные физические подключения, при этом сокращая номенклатуру оборудования и ЗиП, таким образом дополнительно снижая общие затраты на содержание сети.

Неуправляемые коммутаторы просты в установке, поскольку не требуют какой-либо настройки. При этом встроенные средства защиты от широковещательного трафика и других нежелательных явлений в сети обеспечивают надежную передачу данных.

Защита по классу IP30, металлический корпус, естественное охлаждение (без применения вентилятора), работа в широком диапазоне температур, возможность монтажа на DIN-рейку или на стену, различные специальные конструкторские решения делают устройства IS-DF310 оптимальными для использования в индустрии, ЖКХ, сельском хозяйстве, на транспорте и в иных отраслях.