«Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net

«Ростелеком» успешно завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети, построенного на основе коммутаторов с использованием технологий SDN. Причем на новую инфраструктуру были постепенно переведены действующие абоненты компании.

Результаты опытной эксплуатации подтвердили высокую функциональную готовность SDN-решения компании Brain4Net к коммерческому использованию в сетях операторов связи. Ключевым критерием успешности пилотного проекта являлось корректное предоставление существующих сервисов при обеспечении необходимых показателей качества предоставляемых услуг (SLA).

Проект стартовал в Оренбурге осенью 2017 г., когда на опытный сегмент сети были переведены первые абоненты – более двух тыс. физических лиц, а также несколько сотен клиентов, использующих приставок для интерактивного телевидения и корпоративные клиенты сервисов VPN. Пиковая нагрузка на опытном сегменте составила около 3 Гбит/с.

Новый сегмент сети находился под пристальным наблюдением специалистов «Ростелекома» и Brain4Net, которые анализировали ключевые показатели и сравнивали их с аналогичными метриками уже существующей инфраструктуры. За все время опытной эксплуатации не зафиксировано ни одной аварии. Модернизация инфраструктуры оператора прошла с минимальным воздействием на абонентов, что является серьезным достижением при опытной эксплуатации инновационных технологий.

Успешная реализация проекта подтвердила высокое качество архитектуры Metro Ethernet на базе технологий SDN, позволяющую оператору достичь более высокого уровня автоматизации в этом сегменте сети. Решение Brain4Net полностью соответствует требованиям этой архитектуры и позволяет автоматически настраивать сетевое оборудование, дает возможность централизованно конфигурировать услуги (L2VPN, IPTV и др.) и назначать политики качества обслуживания. Благодаря этому оператор может снизить затраты на обслуживание сетевой инфраструктуры и, следовательно, себестоимость предоставляемых услуг.

Использование SDN-коммутаторов вместо дорогостоящих MPLS-маршрутизаторов, которые нередко обладают избыточным функционалом, позволит снизить капитальные затраты на модернизацию инфраструктуры. Кроме этого, новый уровень автоматизации благодаря применению технологии SDN позволит сократить время вывода на рынок новых услуг (Time-to-market).

«Реализация пилотных проектов на инновационных технологических решениях, в том числе на базе SDN, является частью технологической стратегии "Ростелекома". Проведенные полевые испытания являются первым шагом на пути к широкому применению данной технологии на сетях связи», – сказал Алексей Сапунов, старший вице-президент «Ростелекома» по технической инфраструктуре.

«Многочисленные лабораторные испытания, проведенные совместно со специалистами "Ростелекома", а затем успешно завершившийся пилотный проект, подтверждают техническую готовность SDN-платформы от Brain4Net. Решение позволяет сервис-провайдеру строить сети метро-агрегации с лучшими в отрасли экономическими показателями и высочайшим уровнем автоматизации управления. Использование платформы Brain4Net предоставляет возможность оператору создать интегрированную систему управления сетями, включая транспортный и сервисный уровни. Дальнейшая работа будет включать как функциональное развитие, так и интеграцию в услуги "Ростелекома", – сказал Максим Каминский, генеральный директор Brain4Net.

«В рамках развития идеи данного пилота мы продолжаем работы по исследованию и интеграции решения Brain4Net с новыми аппаратными платформами на базе ASIC Broadcom и Barefoot для получения еще более высокопроизводительных решений», – отметил главный архитектор корпоративного центра «Ростелекома» Дмитрий Сахарчук.

Пилотный проект, ставший логическим продолжением лабораторных испытаний технических решений для модернизации региональных сетей «Ростелекома» на основе технологий SDN, предполагал функциональное и нагрузочное тестирование на реальной сети программно-аппаратного комплекса, состоящего из bare-metal коммутаторов компании Noviflow и коммутаторов на базе x86-архитектуры компании Depo Computers под управлением SDN-контроллера Brain4Net.

Новый сегмент сети в Оренбурге включает в себя два коммутатора Noviflow NS-2128 на базе NPU EZchip NP-5 и три коммутатора Depo Switch 6324XK. Управление сетевым оборудованием и сервисами осуществлялось отказоустойчивым кластером Brain4Net, установленном на три сервера Depo Storm 3400A2.