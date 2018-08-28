Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии

Решение российского поставщика NFWare запустили в сети телеком оператора FSM Telecom. NFWare vCGNAT позволило справиться с дефицитом IPv4 адресов в Федеративных Штатах Микронезии.

vCGNAT решает проблему нехватки IPv4 адресов, выступая альтернативой их дорогостоящей аренде. В 2012 г. количество новых адресов официально исчерпалось, и многие операторы переходят на технологию CG-NAT, которая распределяет пул IP-адресов между несколькими абонентами. Программное решение NFWare vCGNAT, в отличие от популярных зарубежных аналогов, работает на стандартных широко доступных серверах, обеспечивая высокую производительность и предоставляя весь спектр функциональных возможностей.

Новый клиент компании, FSM Telecom – национальный телеком-оператор Федеративных Штатов Микронезии, островного государства численностью всего 115 тыс. человек. Однако актуальность глобальной проблемы нехватки IP-адресов не зависит от региона и числа абонентов.

Бернард Мендис, ИТ-директор FSM Telecom, сказал: «С помощью NFWare Virtual CGNAT нам удалось сократить расходы и расширить нашу текущую клиентскую базу клиентов без необходимости приобретения дополнительного адресного пространства IPv4 от APNIC».

Александр Бриткин, CEO NFWare, отметил: «Мы работаем с клиентами по всему миру и видим, что востребованность наших решений одинаково высока среди операторов любого размера в самых различных регионах – Европа, Азия, Америка, и теперь Океания. Для нас проект в Микронезии – расширение географии присутствия и еще одно подтверждение спроса на российские разработки».

NFWare ранее уже успешно показала себя в проектах с несколькими крупнейшими телеком-операторами, в том числе с испанской Telefonica, европейскими операторами Portugal Telecom, Futura Telecom, Air2Bite и другими. Преимущества российского вендора – в простоте установки решений, высокой производительности и широкой функциональности.