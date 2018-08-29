«Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок

«Мегафон» и Elari объявили о запуске акции в салонах продаж и интернет-магазине: при покупке умных детских часов Elari KidPhone 3G клиент получает в подарок месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши». Акция продлится до 30 сентября 2018 г.

Elari KidPhone 3G – это детские часы-телефон, с которыми можно общаться как с человеком благодаря «Алисе» «Яндекса». В нее уже сейчас заложена масса полезных для ребенка возможностей и фишек, с которыми он сможет развиваться и которые точно не дадут ему заскучать. «Алисе» можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру «Города», «Зоология», «Угадай число», и др.; попросить рассказать сказку или анекдот, обменяться комплиментами, и даже просто поболтать. Со временем образовательная и развивающая функциональность «Алисы» в KidPhone 3G будет расширяться – над этим работают Elari вместе с другими партнерами «Яндекса». При этом команда «Яндекса» специально адаптировала «Алису» под KidPhone 3G – в ее «арсенале» нет контента, неприемлемого для ребенка.

Гаджет будет полезен и родителям. KidPhone 3G поможет обеспечить безопасность детей: с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате и многое другое.

С тарифом «Мегафона» «Включайся! Пиши» такие требовательные к скорости мобильного интернета функции, как «Алиса» и видеозвонок, будут работать как часы. По данным компании Ookla у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest. При покупке часов Elari KidPhone 3G в салонах компании и интернет-магазине клиент получает месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши». Стоимость часов составит 6 999 руб.

«Появление у нас в продаже умных детских часов Elari – это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: "Родительский контроль", "Детский интернет", "Радар", – сказал Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон-ритейл».

«Мы рады сотрудничать с такими дальновидными партнерами как "Мегафон-ритейл", которые первыми увидели потенциал наших новых часов и начали работу по реализации этого проекта. Мы уверены, что и в первый месяц продаж, когда часы буду доступны только в розничной сети и интернет-магазине "Мегафона", и в дальнейшем абоненты "Мегафона" и не только – будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и "Яндекса", плотно сотрудничавшим на протяжении нескольких месяцев», – сказал Йосеф Закс, основатель Elari.

С 29 августа 2018 г. Elari KidPhone 3G можно будет заказать на сайте «Мегафона», а с 3 сентября 2018 г. часы, вместе со специальным тарифом, включающим месяц связи в подарок, будут в течение месяца эксклюзивно доступны в сети салонов «Мегафона» по всей России.