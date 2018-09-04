«Билайн» завершил модернизацию сети в Ставропольском крае

«Вымпелком» (бренд Билайн) сообщил о реализации глобального проекта по модернизации и реконфигурации мобильной и транспортной сети, направленного на увеличение покрытия сети LTE и повышения скорости передачи данных в Ставропольском крае. Проект стартовал в августе 2016 году и завершен в августе 2018 года.

За это время в Ставропольском крае были модернизированы все существующие и построены новые базовые станции. Их общее количество на территории края выросло на 40%. Это позволило улучшить уровень сигнала и увеличить зону покрытия, включая небольшие населенные пункты, а также повысить пропускную способность сети. За последние 2 года в регионе в 5 раз увеличилось количество базовых станций 4G. В настоящее время сетью 4G охвачено не менее 85% населения Ставрополья.

Сегодня скоростной мобильный интернет на сетях «четвертого поколения» от «Билайн» доступен в 179 населенных пунктах края. В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 22 % (по сравнению с июлем 2017 года), максимальная достигает 100-150 Мбит/с.

Высокая скорость и качество связи стимулирует жителей края активнее пользоваться мобильными сервисами и позитивно влияет на показатели трафика: с начала 2018 года объем передаваемых данных в сети 4G вырос в 2 раза (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Сергей Афонин, региональный директор по Южному региону «Вымпелкома», отметил: «Билайн на Юге планомерно работает над улучшением качественных характеристик сети, за последние 2-3 года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру. Ставропольских край стал одним из первых регионов юга России, где успешно завершена масштабная программа по строительству новых объектов и модернизации, в первую очередь, 4G сети. В связи с этим наши абоненты могут пользоваться скоростным интернет-доступом без каких-либо ограничений. Дополнительно к этому их стимулирует новое предложение компании по подключению безлимитного интернета».

Анатолий Загорулько, территориальный управляющий Ставропольского кластера «Вымпелкома» отметил: «Наша сеть готова к дальнейшему росту трафика. В полной мере оценить качество мобильного интернета в нашем регионе смогут пользователи со смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. Для тех, кто пока не присоединился к их числу, мы готовы предложить выгодные условия для приобретения гаджетов в розничной сети Билайн. С начала года в Ставропольском крае вдвое увеличилось число наших салонов, и сегодня по сравнению с другими операторами связи мы лидируем по количеству монобрендовых магазинов».