«Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы

«Мегафон» объявил о запуске Центра обработки данных (ЦОД), размещенного на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва».

Строительство ЦОДа началось в апреле 2017 г. Срок аренды – 20 лет. Транспортный узел центра гарантирует пропускную способность каналов связи до 1,3 Тбит/сек и имеет кольцевое резервирование. Дата-центр будет использован для размещения собственного серверного и иного телекоммуникационного оборудования, а также может быть использован для реализации совместных пилотных проектов с партнерами компании. На территории Центра площадью 1,5 тыс. кв. м размещены 400 технологических стоек. Общая мощность ЦОДа составляет 3,2 МВт.

«Технические возможности ЦОДа обеспечивают потребности в развитии на ближайшую перспективу Столичного филиала "Мегафона" и дочерних компаний ("Гарс телеком", "Мегалабс"), вносят значительный вклад в развитие инфраструктуры для цифровой экономики региона, содержат в себе потенциал для обработки государственных заказов, в том числе реализации требований 374-ФЗ, а также помогут эффективному развитию Особой экономической зоны "Технополис Москва", – отметил Антон Пирогов, операционный директор Столичного филиала «Мегафона».

Центр обработки данных имеет сертификат надежности TIER III, разработанный всемирно известной сертификационной организацией Uptime Institute, которая признана во всем мире в качестве организации, создавшей и администрирующей стандарты и сертификации TIER для проектирования, строительства и эксплуатационной устойчивости ЦОДов. Сертификация гарантирует, что в инфраструктуре ЦОДа нет недостатков или слабых звеньев. По оценкам аналитиков iKS-Consulting, в 2017 г. число стоек, используемых для коммерческой деятельности, составляло около 38 тыс. единиц. Из них 27% сертифицированы на соответствие Tier III, 35% — на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98% (Tier III заявленные).

При строительстве использовались уникальные инженерные решения, включая системы энергоснабжения и охлаждения, которые позволят достичь энергоэффективности на уровне лучших показателей среди корпоративных и коммерческих ЦОД.

«Особого внимания заслуживает система охлаждения, которая использовалась в рамках создания ЦОД. Это инновационное решение – адиабатическая система охлаждения (охлаждение за счет испарения воды), что существенно снижает стоимость оборудования и его эксплуатации и сохраняет окружающую среду. В данном случае потребление электроэнергии значительно снижается по сравнению с традиционными системами кондиционирования», – сказал Антон Пирогов.

Холодоснабжение технологических помещений, в которых будет установлено телекоммуникационное и серверное оборудование, будет обеспечено с помощью 11 установок адиабатического охлаждения воздуха производства Munters, модель Оазис-200. Мощность холодопроизводительности каждой установки составляет 232 кВт.

Надежность инженерных решений по электроснабжению обеспечивается совместным применением систем гарантированного и бесперебойного электроснабжения. Гарантированное электроснабжение осуществляет подачу электроэнергии при прекращении подачи напряжения в основной сети питания. В новом ЦОД «Мегафона» система гарантированного электроснабжения реализована с помощью 3-х дизель-генераторных установок, мощностью 1620 кВт каждая, с запасом топлива на 24 часа непрерывной работы при полной нагрузке. При полном прекращении подачи электроэнергии питание оборудование ЦОД обеспечивается за счет источника бесперебойного питания и аккумуляторных батарей.