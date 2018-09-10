МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей

МТС объявила о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой по данным компании в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

Успешные запуски сети NB-IoT уже состоялись в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток. До конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Новая инфраструктура обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

«Российский рынок IoT переходит в новую фазу: перспективные технологии, которые недавно тестировались, сегодня становятся готовыми коммерческими решениями. Запуск сети NB-IoT переводит наши пилотные IoT-проекты в статус индустриальных продуктов, широко востребованных бизнесом для различных сценариев использования в различных отраслях, — отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев. — Благодаря ковровому покрытию сети NB-IoT и накопленным технологическим компетенциям, МТС имеет все необходимое, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков коммерческих продуктов и услуг интернета вещей в России».

Появление федеральной сети NB-IoT существенно снизит затраты при внедрении IoT-решений благодаря таким преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M как увеличенная емкость сети, высокая радиочувствительность, долгий срок службы и низкая стоимость радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

В 2009 году МТС предложила клиентам первое телематическое решение для мониторинга автотранспорта. В 2011 году запустила решение «М2М Менеджер», которое позволяет с любого устройства в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования.

В 2016 году МТС совместно с Nokia протестировала на своей сети первое в России комплексное решение интернета вещей и радиоинтерфейс NB-IoT;

В декабре 2017 года МТС открыла первую в России постоянно действующую лабораторию интернета вещей под эгидой международной ассоциации GSMA для тестирования NB-IoT-решений и IoT-сервисов. В декабре 2017 года МТС запустила IoT-платформу с открытым API для развертывания решений на базе промышленного интернета вещей на предприятиях России.