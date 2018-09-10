Qualcomm и Ericsson совершили первый мобильный звонок с поддержкой 5G NR mmWave

Qualcomm Technologies Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated и Ericsson объявили о совершении успешного звонка по технологии 5G NR, удовлетворяющего требованиям документа 3GPP Release 15.

Звонок был совершен в лаборатории Ericsson в Кисте, Швеция, с тестового мобильного устройства в форм-факторе смартфона по беспроводной связи (OTA)с использованием миллиметровых волн (mmWave) на частоте 39 ГГц в режиме NSA (Non-Standalone). При этом использовались коммерческая точка радиодоступа 5G NR AIR 5331 в сочетании с передающими устройствами Ericsson, а также тестовое мобильное устройство с интегрированными 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X50 и радиочастотной подсистемой.

Звонок с передачей данных в лабораторных условиях является продолжением этапа отладочных испытаний совместимости (IODT), о которых было объявлено в 2017 году и в ходе которых использовались докоммерческие базовые станции 5G NR компании Ericsson и прототипы абонентских устройств 5G NR компании Qualcomm Technologies. Этот звонок демонстрирует целеустремленность компаний и их способность к достижению промежуточных целей, которые проложат путь для коммерческого внедрения инфраструктуры, смартфонов и других мобильных устройств стандарта 5G NR. Кроме того, такие тестирования позволяют глобальным операторам и производителям оригинального оборудования провести полевые испытания собственных сетей и устройств.

Фредрик Йейдлинг (Fredrik Jejdling), исполнительный вице-президент и руководитель сетевого направления Ericsson, отметил: «Сегодняшний звонок с передачей данных, выполненный совместно с Qualcomm Technologies, – это знаковое событие, демонстрирующее важность создания экосистемы 5G. Мы также прокладываем путь к коммерциализации 5G, проводя проверки совместимости в новых миллиметровых диапазонах, предлагая клиентам более широкие возможности развертывания, а потребителям – более высокие скорости».

«Многие считали использование миллиметрового диапазона (mmWave) на смартфонах невыполнимой задачей, но проведённая демонстрация подтверждает, что мы движемся по направлению к тому, чтобы предоставить потребителям прорывные возможности этого диапазона в рамках 5G, – сказал Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент компании Qualcomm Incorporated. – Этот успешный звонок, выполненный в лабораторных условиях, является свидетельством нашего постоянного развития и сотрудничества с Ericsson, и мы надеемся на дальнейшее совместное достижение лидирующих целей в отрасли по мере того, как мы движемся к коммерциализации 5G-сетей и мобильных устройств в начале 2019 года».