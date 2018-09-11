Zyxel объявила старт продаж в России точки доступа Wi-Fi для малого и среднего бизнеса

Zyxel Communications объявила о поступлении на склады дистрибьюторов новой точки доступа, реализующей возможности для отелей, сетевых кафе, ресторанов и офисов обеспечить надежный высокоскоростной выход в интернет по проводной и беспроводной сети каждому пользователю в каждой комнате. Системные интеграторы могут развернуть эту точку доступа за несколько минут, и для нее не нужно дополнительно устанавливать коммутатор.

В NWA1302-AC интегрированы технологии беспроводных точек доступа и коммутатор, поддерживающий технологию PoE. Точка доступа рассчитана на установку по одному устройству в каждой комнате и для ее развертывания не нужны сетевые коммутаторы, поэтому у ее владельца меньше расходы на покупку оборудования и его установку, а значит, остается больше времени на основной бизнес.

«Такие небольшие и средние организации, как отели, кафе, рестораны, школы и офисы, занимают много помещений и работают в условиях жестких графиков и ограничений бюджета, – отметил руководитель канала продаж Zyxel Россия и СНГ Дмитрий Танюхин. – Им требуется решение, которое сократит расходы на закупку нового оборудования и перерывы в работе, связанные с развертыванием этого оборудования. Наша точка доступа NWA1302-AC решает обе эти задачи».

Технология NebulaFlex обеспечивает работу точки доступа как в автономном режиме, так и в режиме управления из облака

Гибкие опции управления NWA1302-AC устраняют риск ошибки при выборе модели точки доступа.

«Многие компании из сектора HoReCa и СМБ не могут решить, какую точку доступа им нужно купить, поскольку есть модели, функционирующие в автономном режиме, и есть управляемые модели, а неправильный выбор типа точки доступа приведет к напрасной трате денег. NWA1302-AC полностью решает эту типичную для них проблему», – отметил Танюхин.

В автономном режиме NWA1302-AC сама обрабатывает сетевой трафик, уменьшая нагрузку на ИТ-персонал. Затем, если это необходимо, то точку доступа можно переключить на режим управления из облака, сделав только несколько щелчков мышью, и тогда администратор может полностью управлять точкой доступа из любого места, с любого устройства в Nebula Cloud Center.

Благодаря продуманной конструкции устройства NWA1302-AC можно установить на стене, в распределительном шкафу, на столе либо спрятать под столом так, чтобы получить оптимальное покрытие, и чтобы точка доступа как можно лучше вписывалась в интерьер помещения. Для установки точки доступа не нужен дополнительный монтажный набор и вся процедура установки выполняется за несколько минут. Встроенные порты Ethernet с поддержкой PoE повышают удобство использования NWA1302-AC, поскольку через эти порты по проводу можно подключить к сети и обеспечить питанием такие устройства домашней электроники, как смарт-телевизоры и IP-телефоны.

NWA1302-AC спроектирована на основе подхода RF-first, который оптимизирует работу каждого компонента устройства так, чтобы получить максимальное покрытие и скорость беспроводной сети. Кроме того, технологии смарт-антенны и формирования направленности сигнала динамически подстраивают направление сигнала для каждого беспроводного устройства индивидуально, что обеспечивает наилучший прием сигнала Wi-Fi и до минимума сокращает влияние помех от соседних точек доступа.