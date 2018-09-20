Спутниковый интернет Sensat стал доступен жителям Челябинской области

«РТКомм» официально представил в г. Челябинске торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса.

Услуга скоростного спутникового интернета под маркой Sensat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».

На территории Челябинской области услуги подключения осуществляет официальный дилер Sensat – «Глоботехпром» (г. Челябинск).

Директор компании Сергей Шилкин рассказал журналистам об актуальных тарифах: «Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29 990 руб. Но его можно взять и в аренду по стоимости от 750 руб/мес. Стоимость услуги – от 670 руб. в месяц при скорости до 45 Мбит/с. Весьма привлекательно выглядят и условия подключения – до 20 тыс. рублей выгоды при покупке комплекта оборудования для первичных абонентов».

Рассказывая о перспективах Sensat в регионе, Сергей Шилкин отметил: «У нас уже есть первые пользователи – физлица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета Sensat как точку роста для нашего бизнеса».

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета Sensat осуществляется за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки – либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.