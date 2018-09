«Билайн» составил портрет владельца iPhone

«Вымпелком» (бренд «Билайн») составил портрет пользователя iPhone в сети «Билайн» в России на основе больших данных (Big data) по итогам первых восьми месяцев 2018 г.

Как и в прошлом году, в 2018 г. наибольший процент среди владельцев iPhone представляют мужчины – почти 52% от всех пользователей. По возрастным категориям соотношение выглядит иначе, чем ранее. Наибольший процент среди всех пользователей iPhone в 2018 г. составили абоненты 25-44 лет – их доля составила более 61%. Наименьшее число пользователей смартфонов на базе iOS относится к категории старше 64 лет – 2,7%. При этом в прошлом году почти треть всех пользователей iOS в сети «Билайн» составляли абоненты в возрасте 55-64 года.

Также, согласно проведенному исследованию, наибольшее проникновение iPhone в 2018 г. было отмечено в следующих городах России (в порядке убывания): Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и Краснодар. В 2017 г. такими городами стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Самыми популярными моделями от Apple в 2018 г. стали iPhone 5s, iPhone 6 и 7.

Наиболее активными пользователями мессенджеров и социальных сетей (в расчете на одного абонента) являются владельцы смартфонов iPhone 7 Plus и 8 Plus. Наибольшее предпочтение владельцы iPhone среди мессенджеров отдают Whatsapp, среди социальных сетей лидирует Instagram.

В 2018 г. сократилось количество владельцев iPhone, которые не пользуются социальными сетями и мессенджерами. Всего таких абонентов в сети «Билайн» 5,4%.

Кроме того, более 85% владельцев iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus в Москве и Санкт-Петербурге потребляют более 10 МБ в месяц, из них более 90% абонентов пользуются социальными сетями и мессенджерами. Владельцы iPhone 7 Plus и 8 Plus в сети «Билайн» больше всего расходуют трафик в следующих соцсетях: Instagram, Vk, «Одноклассники» и в мессенджерах Whatsapp, Viber, Skype.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 48% пользователей iPhone 7 Plus и 8 Plus в течение первых 8 месяцев 2018 года совершали поездки по России. Для поездок за границу этот показатель составил 28% за тот же период. Что касается жителей регионов, то 43% владельцев iPhone 7 Plus и 8 Plus выбирали для поездок Россию, 18% посещали другие страны.

Абоненты «Билайн», владеющие iPhone X, чаще других путешествуют за границу и по стране. В среднем 50% абонентов с iPhone X совершают поездки по стране за месяц, а за границу 25%. Кроме того, среди владельцев iPhone X больше всего автомобилистов – 50%. Владельцы iPhone X генерируют больше всего трафика в Whatsapp (в среднем на одного абонента).