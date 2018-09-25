«Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов

Компания Acronis, специализирующаяся в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах, сообщает о завершении проекта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует продукты Acronis Backup Advanced для обеспечения безопасности данных на физических и виртуальных машинах, защиты баз данных и почтовых сервисов, сообщается в пресс-релизе компании Acronis.

Ежедневно продукты Acronis помогают оператору копировать и защищать до 40 Тб информации, включая данные пользователей облачных сервисов и собственные ИТ-системы, обеспечивающие поддержку бизнес-процессов оператора.

«Нам необходимо было обеспечить максимальную защиту всей инфраструктуры, ведь бизнес требует доступности сервисов в режиме 24/7 с минимальным временем восстановления, а также надежного хранения конфиденциальной информации наших клиентов. Изучив доступные на рынке решения, мы выбрали Acronis и были удивлены тем, насколько просто и прозрачно происходили внедрение и настройка системы. После непродолжительной тестовой эксплуатации мы начали внедрение решения и продолжаем приобретать новые лицензии по мере расширения наших ИТ-систем», — сказал Алишер Юсупов, руководитель по развитию и эксплуатации ИТ-систем мобильного оператора «Мегафон Таджикистан».

По итогам сравнения возможностей разных продуктов важным аргументом в пользу решений Acronis стала возможность обеспечить единообразную защиту физических и виртуальных сред, поддерживая разные операционные системы и сервисы, говорится в сообщении компании. Внедрение продуктов началось постепенно, сначала была обеспечена защита серверов Microsoft Windows. После этого создавались резервные копии виртуальных машин с ОС Linux, а также баз данных SQL и почтового сервера Microsoft Exchange. Защита виртуальных машин была обеспечена за счет продуктов из серии Acronis Backup Advanced Virtual Host.

«Экосистема решений Acronis позволяет обеспечить защиту практически всех элементов ИТ-инфраструктуры современной компании. Пользователи могут защищать физические и виртуальные машины, работающие под управлением разных операционных система, а также управлять всеми процессами резервного копирования и аварийного восстановления через единую консоль. Внедрение современных решений Acronis Backup Advanced в компании «ТТ-Мобайл» стало наглядной демонстрацией, как единая система резервного копирования упрощает ИТ-процессы в компании и позволяет обеспечить соответствие современным требованиям доступности и защиты данных», — отметил Олег Шайхатаров, вице-президент по разработке Acronis.

По словам представителей компании, созданная система резервного копирования позволила «Мегафон Таджикистан» сэкономить значительные средства на зеркалировании ИТ-мощностей. Вместо закупки дополнительных серверов резервные копии виртуальных машин позволяют достичь высокого уровня доступности сервисов при значительно меньших затратах. А поскольку оператор продолжает развивать свой бизнес в сфере облачных услуг, ИТ-департамент компании планирует дальнейшее расширение количества бэкапируемых виртуальных машин на базе VMware и подключение к хранилищу данных новых дисковых массивов.

«Разрабатывая продукты Acronis, мы стремимся к высоким уровням безопасности и производительности. Благодаря этому сегодня Acronis Backup Advanced представляет собой семейство продуктов, способных защитить важные данные с минимальной нагрузкой на сеть и ИТ-инфраструктуру, а также обеспечить к ним максимальной быстрый доступ и восстановить работу приложений, критически важных для бизнеса таких компаний, как телекоммуникационный оператор», — также отметил Олег Шайхатаров, вице-президент по разработке Acronis.