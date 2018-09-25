Российская платформа для разработки Scorocode получила грант фонда «Сколково»

Резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково» Scorocode получили от фонда грант 5 млн руб. на развитие продукта: отечественной BaaS-платформы Scorocode (BaaS - Backend as a Service). Предоставленные средства будут направлены на развитие платформы и поддержку российского программного обеспечения. Планируется расширение функционала Scorocode возможностями frontend-разработки и поддержка отечественной мобильной платформы Sailfish Mobile OS RUS, говорится в пресс-релизе компании.

По данным Market Research Nest, мировой рынок Backend-as-a-Service (BaaS) оценивается в 7 160 млн. долларов США в 2017 году и, как ожидается, достигнет 68 400 млн долл. США к концу 2023 года. По данным игроков рынка, доля российских backend-сервисов составляет всего 0,4% от общемирового рынка. Платформа Scorocode стала первым BaaS, ориентированным на разработчиков из России, говорится в сообщении.

«Чтобы проанализировать потребности российских пользователей, мы провели опрос представителей более 300 компаний: корпоративных заказчиков, студий разработки и стартапов. Все из них отмечают необходимость снижения издержек и трудозатрат при разработке приложений. Мы видим спрос на наш сервис и благодаря поддержке фонда “Сколково” сможем предложить нашим пользователям еще больше возможностей», – комментирует Ара Исраелян, CTO & Founder Scorocode.

Scorocode – это облачная backend-платформа, которая упрощает разработку мобильных, веб- и десктопных приложений любого уровня: от небольших мобильных приложений до систем корпоративного уровня. Scorocode содержит набор готовой серверной функциональности, позволяя разработчикам писать меньше кода и не заботиться об обеспечении инфраструктуры бэкенда. Сервис, сообщается в пресс-релизе компании, сокращает сроки выхода продукта на рынок в два раза и подходит широкому кругу пользователей: от студий разработки и индивидуальных разработчиков до крупных компаний, у которых есть потребность в быстром создании приложений и удобном управлении ими.