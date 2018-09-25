Сотрудничество Apple и Salesforce расширяет возможности работы на устройствах iOS

Сегодня компании Apple и Salesforce объявили о своём стратегическом совместном проекте, который объединит возможности мобильной операционной системы iOS и платформы для управления работой с клиентами. Этот проект позволит создавать новые мобильные решения для бизнеса. В сотрудничестве с Apple компания Salesforce совершенствует собственную мобильную платформу — теперь она будет поддерживать уникальные новые функции iOS, сообщается в пресс-релизе компании Apple, поступившем в редакцию CNews.

Кроме того, обе компании предоставляют миллионам разработчиков инструменты и ресурсы, позволяющие создавать нативные приложения для платформы Salesforce: новый комплект Salesforce Mobile SDK для iOS, а также новый учебный курс по разработке приложений для iOS в Trailhead — бесплатном обучающем веб-ресурсе от Salesforce.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Salesforce, а также тому факту, что теперь в ее передовой системе CRM поддерживаются встроенные возможности iOS. Это позволит использовать в ней уникальные новые функции iPhone и iPad, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — На базе превосходного оборудования и программного обеспечения для бизнеса — iPhone, iPad и iOS, а также нативных приложений Salesforce и нового комплекта Salesforce SDK мы можем создать отличную среду для работы компаний во всём мире».

«Благодаря этому сотрудничеству нам удалось объединить возможности передовой платформы CRM и превосходных устройств для бизнеса — iPhone и iPad, — отметил Марк Бениофф, председатель и один из руководителей компании Salesforce. — Вместе компании Salesforce и Apple открывают новую эру мобильных инноваций, предоставляя возможности разработки нативных приложений для iOS и помогая миллионам людей через Trailhead освоить навыки, которые будут востребованы в будущем».

В число изначальных задач этого стратегического партнерства входит обновление мобильного приложения Salesforce таким образом, чтобы пользователи могли применять уникальные технологии и функции, доступные только в iOS: быстрые команды Siri, Face ID, Деловой чат и многие другие. Кроме того, Salesforce представит мобильное приложение Trailhead, которое изначально будет доступно на устройствах iOS. Компании-партнеры смогут разрабатывать удобные отраслевые и корпоративные приложения для iOS, которые будут выполнять задачи конкретных покупателей.

Как говорится в сообщении, разработчики платформы Salesforce получат новые возможности. Компании Apple и Salesforce разрабатывают первый комплект Salesforce Mobile SDK, оптимизированный для Swift — современного, мощного и интуитивно понятного языка программирования от Apple. С помощью нативного SDK компании и разработчики смогут создавать приложения для iPhone и iPad и выполнять их развертывание на платформе Lightning от Salesforce, пополняя коллекцию из сотен тысяч бизнес-приложений для iOS, уже доступных в App Store.

Отдельно отмечается, что важным направлением станет обучение и профессиональное развитие разработчиков. По мнению руководителей компаний Apple и Salesforce, технологии должны быть доступны каждому, поэтому они стремятся создать условия, в которых все разработчики независимо от уровня образования и социального положения смогут осваивать навыки, полезные для их работы сейчас и в будущем. Чтобы помочь разработчикам в обучении и профессиональном развитии, компания Apple запускает новый курс Get Started with iOS App Development Trail («Основы разработки приложений для iOS»).