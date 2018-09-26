Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл»

Услуги мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл» с сегодняшнего дня (26 сентября 2018 г.) будут доступны для 4 субъектов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 г. к ним присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации: Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«СберМобайл» предложит абонентам возможность самостоятельно настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит всего 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 СМС с возможностью уменьшения стоимости услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов экосистемы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

Абоненты «СберМобайла» также смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке (до 30%) при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл». Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка сказал: «Создание мобильного оператора для нас является важным этапом построения экосистемы Сбербанка. Общение и возможность иметь качественную связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов. Мы постараемся создать для них привлекательный по качеству, клиентскому опыту и стоимости сервис в партнерстве и сотрудничестве с нашими телекоммуникационными партнерами».

Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря развитой сети Tele2, а также развиваемой «СберМобайлом» технологии бесшовной среды общения.

«Мы постарались сделать комплексный продукт, который легко купить в любом отделении и просто обслуживать в цифровых дистанционных каналах. Мы протестировали несколько бизнес-моделей и остановились на гибком тарифном конструкторе, а набор опций безлимитного доступа к контенту (мессенджеры, музыка, видео, социальные сети) позволит его сделать подходящим для каждого. Чтобы это предложение для активных клиентов Сбербанка стало лучшим в отрасли, мы бесшовно интегрировались с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн", где отображаются баланс и остатки пакетов трафика, начисляем повышенные бонусы СПАСИБО за услуги связи и реализовали возможность оплаты ими в один клик. Имеющиеся у нас технологии позволяют органично использовать как GSM, так Wi-Fi-сети, причем как из мобильного приложения "СберМобайл", так и из обычного меню звонков смартфонов ведущих производителей. Это позволит нашим абонентам не терять входящие и совершать звонки по всему миру на любые номера по домашним тарифам в HD-качестве. Сделать это можно не только в зоне доверенного Wi-Fi, но и в партнерских сетях, которых сейчас уже более 3 тыc. точек в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком».

«Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: мы опережаем других игроков рынка по индексу NPS и другим важным маркетинговым показателям. Мы демонстрируем самые высокие темпы роста абонентской базы на рынке. Компании, создающие MVNO на базе Tele2, могут быть уверены в качестве сети: инвестиции в развитие инфраструктуры постоянно растут, карта Tele2 расширяется, во всех регионах присутствия работают технологии последнего поколения. Высокое качество наших услуг подтверждают в том числе исследования Роскомназдора. Благодаря собственной MVNE-платформе Tele2 фактически стала "фабрикой" MVNO в России и является лидером по количеству запущенных виртуальных операторов. На сегодняшний день более 15 MVNO работает на сети Tele2. При массовом создании MVNO каждый проект Tele2 индивидуально заточен под конкретного заказчика. Запуск "СберМобайла" на сети Tele2 позволяет банку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт с дополнительной ценностью. Сбербанк получает возможность объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами», — отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Как напоминает сообщение, пилотный проект мобильного виртуального оператора под названием «Поговорим» стартовал в марте 2017 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В феврале 2018 г. тестовый тариф был запущен в Москве, где за первую неделю работы набрал свыше 10 тысяч абонентов.