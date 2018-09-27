Merck и Medisafe объявили о запуске новой платформы для управления лекарственной терапией

Merck, научно-технологическая компания, совместно с компанией Medisafe объявили о запуске новой платформы для управления лекарственной терапией. Платформа представляет собой мобильное решение для смартфонов и планшетов, которое поможет тысячам российских пациентов с кардиометаболическими нарушениями соблюдать назначенный врачом график приема лекарственных препаратов согласно инструкции по медицинскому применению.

Усилиями компании Merck пациенты получили доступ к специально настроенному русифицированному мобильному приложению Medisafe с персонализированной информацией и дополнительными сервисами, говорится в сообщении компании.

Мобильное приложение способствует снижению частоты несоблюдения режима приема лекарственных средств, а его соблюдение – это важнейшее условие для установления контроля над сахарным диабетом и другими кардиометаболическими заболеваниями как в России, так и во всем мире. Исследование Kantar Health2 выявило высокую частоту несоблюдения приема лекарств (больше 50%) среди российских пациентов, живущих в городах, у которых сахарный диабет является одним из преобладающих сопутствующих заболеваний, включенных в исследование.

Маттиас Вернике, генеральный директор биофармацевтического подразделения компании Merck в России и СНГ, сказал: «Каждый из нас должен регулярно проходить диспансеризацию и соблюдать рекомендации врача. Тем не менее регулярность посещения клиник во многом зависит от наличия времени, образа жизни и доступности медицинских услуг. Многие из нас не идут к врачу, если ничего не болит, и забывают о рекомендациях, выданных им в прошлый раз. Из-за этого ухудшается течение заболевания, возникают осложнения. Избежать этого отчасти помогают плановые проверки здоровья, а также регулярный и осознанный прием лекарственных средств в соответствии с рекомендациями врача. Именно поэтому мы начинаем сотрудничество с Medisafe. Это приложение позволит пациентам не забывать ни о своевременных визитах к врачу, ни о приеме лекарственных средств».

«Вместе с нашим партнером Merck мы очень рады предложить россиянам проверенный инструмент для борьбы с сахарным диабетом, – прокомментировал Омри Шор, соучредитель Medisafe и генеральный директор. – Medisafe доказала свою эффективность в улучшении течения хронических заболеваний. Исследование IMS Health3 показало, что пользователи Medisafe с артериальной гипертонией, дислипидемией и сахарным диабетом значительно более дисциплинированы в плане приема лекарств, чем сопоставимая контрольная группа пациентов, которая не использовала это приложение».

Приложение Medisafe является цифровым решением, которое дополняет разрабатываемые и производимые компанией Merck лекарственные средства для лечения кардиометаболических нарушений, а именно сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.