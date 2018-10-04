Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad

Navitel объявила о релизе новой версии программы «Навител навигатор 9.10» для устройств на базе ОС Android и iOS (iPhone и iPad). В обновлении реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля, потенциально опасным местам и сервисным службам.

В новой версии ПО «Навител навигатор» при следовании по маршруту на экране отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камер контроля, потенциально опасных мест и сервисных служб. Новая версия «Навител навигатор» содержит детальную базу камер контроля (14 типов), потенциально опасных мест (9 типов) и сервисных служб (7 типов). При вертикальной фиксации все оповещения возникают в левой части экрана, под навигационными подсказками. При повороте устройства в горизонтальное положение виджет с оповещениями перемещается в правую часть дисплея.

В обновленный интерфейс интегрирована система заметных оповещений для повышения безопасности выполнения маневров перестроения. Водитель заблаговременно получает предупреждения не только о типе камеры, но и о направлении контроля камеры (встречное, попутное), текущей и рекомендованной скорости в зоне контроля камеры и другой полезной информации по маршруту.

В новой версии допустимая скорость движения на участке дороги отображается справа от текущей скорости автомобиля. Если водитель превышает установленное значение, программа отправляет визуальные предупреждения: оранжевый цвет – превышение скорости до 10 км/ч; красный – превышение скорости на 11 км/ч и более.

Также в версии «Навител навигатор» 9.10: добавлена индикация навигации в тоннелях; дополнена база брендированных POI (АЗС, банкоматы, магазины, кафе и другие); ускорено построение маршрутов, включающих сразу несколько стран; улучшена прорисовка карт; оптимизирован интерфейс для устройств с «высоким» экраном (с соотношением сторон 2:1).

Обладатели устройств с операционной системой Android могут загрузить обновление «Навител навигатор» 9.10 в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе «Скачать».

Пользователи iPhone и iPad могут загрузить «Навител навигатор» 9.10 в AppStore (iTunes).

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение семи дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии «Навител навигатор» необходимо приобрести лицензионный ключ.